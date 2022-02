Giovane prete deve celebrare messa ma viene trovato morto in casa, Biassono piange don Simone Vassalli Tragedia a Biassono, in Brianza, dove don Simone Vassalli, giovane sacerdote di 39 anni, è stato trovato morto in casa. I fedeli lo aspettavano in chiesa per la messa.

Don Simone non è mai arrivato in chiesa. Tutti i fedeli della Parrocchia di Biassono e Macherio, in Brianza, lo aspettavano per celebrare messa ma il sacerdote non si è presentato. C'è una tragedia dietro il motivo della sua mancanza: don Simone Vassalli, 39 anni, è morto. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Secondo quanto riportato da MilanoToday, a portarlo al decesso sarebbe stato un malore.

Deve celebrare messa ma viene trovato morto in casa, addio a don Simone Vassalli

Sgomento e dolore tra i fedeli che hanno appreso della scomparsa del sacerdote proprio durante la messa che avrebbe dovuto celebrare don Simone. Vassalli era stato ordinato sacerdote l'8 giugno del 2013. I suoi funerali verranno celebrati nella mattinata di mercoledì 9 febbraio a Biassono dall'arcivescovo Delpini, mentre la camera ardente resterà aperta anche nelle giornate di domani, a partire dalle 9, e mercoledì, a partire dalle 6. Il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, ha espresso il suo cordoglio scrivendo che "don Simone è stato un prete buono, onesto e operoso, amato e stimato da tutti. Lascia sulla terra le tracce luminose delle sue grandi virtù". Il primo cittadino ha poi detto che "la sua morte è una perdita dolorosa per tutti noi, per le comunità di Biassono, Macherio e Sovico: la sua opera di prete dell’oratorio e di cittadino si inserisce incisivamente e indissolubilmente nell'arco di questi nove anni nella vita e nel cammino di queste tre comunità, che hanno trovato in lui, sempre in ogni evento, una guida autorevole, sicura, presente, infaticabilmente operosa, senza mai cedimenti non solo nel campo spirituale, ma anche nell'attività civile e sociale quando si trattava del bene della sua comunità".

Il sindaco di Biassono: Buon viaggio don Simone

Il sindaco Casiraghi si è poi rivolto direttamente al giovane sacerdote scomparso dedicandogli parole d'affetto: "Caro don Simone, con la tua operosa attività in questo breve periodo di anni così intensamente vissuti per il bene di queste tre comunità, hai tutti i titoli e i meriti per essere sempre ricordato con affettuosa, riconoscente e perenne memoria come sacerdote e cittadino benemerito. Buon viaggio Don Simone".