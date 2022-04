Domani sciopero dei mezzi Atm a Milano: orari e fasce di garanzia Domani, giovedì 28 aprile 2022, è stato indetto uno sciopero dei trasporti di quattro ore a livello nazionale. Anche a Milano sono previsti disagi per tutte le linee Atm: ecco tutte le informazioni.

A cura di Redazione Milano

Domani, giovedì 28 aprile 2022, è in programma un nuovo sciopero nazionale del settore dei trasporti che potrà avere pesanti conseguenze anche a Milano. La società dei trasporti milanesi Atm ha infatti comunicato che alla mobilitazione potranno aderire anche i lavoratori del gruppo. Significa che, durante gli orari dell'agitazione, sarà a rischio il corretto funzionamento dei mezzi pubblici: sia la metropolitana sia i trasporti di superficie, e quindi tram, autobus e filobus. Lo sciopero, proclamato dall'organizzazione sindacale Confail – Faisa, durerà quattro ore, dalle 8.45 alle 12.45 e non interessa dunque le fasce di garanzia, durante le quali il regolare funzionamento dei mezzi pubblici è assicurato.

Come comunicato da Atm sul proprio sito, lo sciopero riguarderà sia il personale viaggiante sia quello di esercizio. Durante le quattro ore dalle 8.45 alle 12.45 tutte le linee Atm potrebbero dunque essere interessate da disagi, come cancellazioni di corse o ritardi. Atm informerà i viaggiatori su eventuali disservizi o stazioni della metro chiuse attraverso i propri canali social e sul sito web. A partire dalla 12.45 e nel pomeriggio non dovrebbero esserci ulteriori disagi per chi utilizza i mezzi pubblici.

Le motivazioni dello sciopero

Per quanto riguarda le motivazioni dello sciopero, la segreteria nazionale di Confail – Faisa spiega che l'agitazione è stata indetta “per rivendicare il rinnovo del C.C.N.L. di categoria scaduto nel 2017, rispetto al quale la revisione delle retribuzioni in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da SARS-COV 19 tuttora in corso, l’orario e l’organizzazione del lavoro, ivi compresa quella dello smart working”.