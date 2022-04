Sciopero nazionale dei mezzi di giovedì 28 aprile: a Milano a rischio metro e tram Per giovedì 28 aprile è previsto uno sciopero dei mezzi di trasporto che coinvolgerà anche i dipendenti di Atm Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

È previsto per giovedì 28 aprile 2022, lo sciopero nazionale dei mezzi di trasporto a cui aderiranno anche i lavoratori del gruppo Atm S.p.A. di Milano. La mobilitazione è stata indetta dall'organizzazione sindacale Conf.A.I.L. – F.A.I.S.A. Lo sciopero durerà quattro ore: a rischio quindi sia i mezzi in superficie che la metropolitana.

Quali fasce orarie sono a rischio

Venerdì era stato indetto un altro sciopero che però ha riguardato solo i mezzi Trenord. In quella giornata, non sono stati registrati disguidi o problematiche. L'agitazione riguarderà sia il personale viaggiante che quello di esercizio: stando a quanto si legge in una nota stampa diramata proprio dall'Azienda dei trasporti milanesi, lo sciopero sarà previsto dalle ore 8.45 e fino alle 12.45. In questo lasso di tempo quindi si potrebbe trovare qualche stazione della metro chiusa. Non dovrebbero poi esserci ripercussioni nel pomeriggio.

I motivi della mobilitazione sindacale

Le organizzazioni sindacali hanno indetto lo sciopero per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo di categoria, che è scaduto nel 2017. n particolare modo chiedono la revisione "delle retribuzioni in relazione all'aumento del costo della vita", chiedono inoltre una revisione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro "anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da Covid-19" e infine l'orario e l'organizzazione del lavoro "ivi compresa quello dello smart working". In ogni caso, in caso di cancellazione e/o chiusura delle metropolitane, Atm informerà i propri utenti su tutti i canali social o tramite App.