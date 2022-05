Sciopero dei mezzi a Milano domani 20 maggio per Atm e Trenord: metro chiusa dalle 18, gli orari garantiti Per venerdì 20 maggio è previsto a Milano uno sciopero del personale Atm e delle ferrovie. La metro sarà chiusa dalle ore 18, mentre per gli altri servizi sono previste fasce orarie di garanzia.

A cura di Enrico Spaccini

Le organizzazioni sindacali Confederazione unitaria di base e Sindacato generale di base hanno indetto per domani venerdì 20 maggio uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, a cui ha aderito il sindacato Cub trasporti. Come comunicato dall'Azienda trasporti milanesi, la metropolitana resterà chiusa dalle 18: potrebbero risentire dello sciopero anche bus, tram e filobus. Alla contestazione si unisce anche il personale di FerrovieNord e del gruppo Fs italiane. Tra le richieste: il cessate il fuoco in Ucraina e lo sblocco dei contratti.

Orari e fasce di garanzia bus, metro e tram Atm per lo sciopero a Milano

Le metropolitane sono garantite dall'orario di apertura fino alle 18. Per le ore successive, come scrive Atm sul proprio sito, "potrebbero esserci conseguenze sul servizio". Per quanto riguarda i trasporti in superficie, invece, ci sono delle fasce orarie ben precise. I servizi bus, tram e filobus non sono garantiti tra le 8 e 45 alle 15, e nemmeno dopo le 18. Inoltre, lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche per la funicolare Como-Brunate che non garantisce nelle fasce dalle 8 e 30 alle 16 e 30 e tra le 19 e 30 fino al termine del servizio.

Sciopero dei mezzi a Milano domani 20 maggio: gli orari Trenord

Per quanto riguarda le ferrovie la Rete ferroviaria italiana prevede l'inizio dell'astensione sindacale alle ore 21 di giovedì 19 maggio, che terminerà alle 20 e 59 di venerdì 20. FerrovieNord prevede l'astensione per tutte le 24 ore di venerdì. Trenord, invece, fa sapere che il suo personale non è direttamente interessato allo sciopero. Le fasce di garanzia vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Inoltre, i treni che si trovano in corso di viaggio all'inizio o alla fine delle fasce orarie garantite, arriveranno a destinazione finale. Nel caso in cui venissero cancellate corse per l'aeroporto di Malpensa, queste saranno sostituite da autobus che non effettueranno fermate intermedie: da Milano Cadorna ad Aeroporto Malpensa e da Busto Arsizio ad Aeroporto Malpensa.