Sciopero dei mezzi a Milano venerdì 20 maggio 2022: a rischio metro, bus e tram Venerdì 20 maggio 2022, a Milano sarà previsto uno sciopero dei mezzi: quali sono gli orari e le fasce garantite.

A cura di Ilaria Quattrone

Venerdì 20 maggio nella città di Milano sarà previsto uno sciopero dei trasporti. La mobilitazione, proclamata dalle sigle Cub e Sgb, è rivolta a tutti i settori pubblici e privati. Tra le sigle ha aderito anche Cub Trasporti e da qui il rischio di ripercussioni anche sui mezzi pubblici. I sindacati di base hanno proclamato l'agitazione per diversi motivi: si va dalla richiesta di cessate il fuoco in Ucraina e fino alla richiesta di sblocco dei contratti, amento degli stipendi e reintroduzione della scala mobile.

Le fasce e gli orari garantiti

La metropolitana del capoluogo meneghino sarà accessibile da inizio servizio e fino alle ore 18. A rischio invece i mezzi di superficie: tram, autobus e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 e fino alle 15 e poi nuovamente dopo le 18. La mobilitazione potrebbe avere delle conseguenze anche sul servizio della funicolare: in particolare dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 e fino al termine del servizio.

Le motivazioni della mobilitazione

Oltre all'immediate cessate il fuoco in Ucraina e richiesta di smilitarizzazione, le sigle chiedono "il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari, l'approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso". Inoltre, vogliono manifestare contro le politiche di privatizzazioni, le spese militari e la "destinazione delle relative risorse alla scuola, alla sanità pubblica, ai trasporti ed al salario garantito per disoccupati e sottoccupati". Infine chiederanno "la riduzione dell’orario a parità di salario”.