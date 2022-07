Domani pomeriggio i funerali di Doriana, la biologa di 29 anni morta dopo un incidente stradale Si celebreranno domani, sabato 2 luglio, i funerali di Doriana Scittarelli, la biologa di 29 anni morta al Carlo Poma di Mantova dopo un incidente stradale a Rodigo.

Si svolgeranno domani, sabato 2 luglio, i funerali di Doriana Scittarelli, la biologa di 29 anni morta in ospedale a Mantova dopo sei giorni di ricovero in terapia intensiva. La ragazza vi era finita a seguito di un violente incidente stradale durante il quale la sua auto era finita in un canale piena d'acqua. Doriana, originaria di Sant'Apollinare, in provincia di Frosinone, verrò sepolta nel comune laziale.

La ricostruzione dell'incidente

L'incidente è accaduto nella mattinata dello scorso 22 giugno. Erano da poco passate le 8 quando a Rodigo, per motivi ancora da accertare, Doriana è uscita di strada con la sua Fiat Panda finendo dentro al canale. Alcuni passanti, presenti al momento del sinistro, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari e i vigili del fuoco. Proprio questi ultimi l'hanno liberata e riportata a riva, dove è stata soccorsa dai paramedici. Doriana è rimasta bloccata in auto per una ventina di minuti. Stabilizzata in loco, è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova dove è stata ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata.

Doriana morta dopo sei giorni in terapia intensiva

Purtroppo, però, i gravi traumi riportati l'hanno portata al decesso. Dopo sei giorni di ricovero Doriana è stata dichiarata morta dai medici. Si indaga ora sulle cause dell'incidente. Non è ancora chiaro se la ragazza sia stata vittima di un malore o abbia avuto un colpo di sonno. Non sarebbero infatti rimaste coinvolte altre auto nel sinistro. L'ultimo saluto alla 29enne biologa si celebrerà domani a Sant'Apollinare.