Distrugge l’auto dell’ex marito per vendetta: le telecamere la riprendono In provincia di Como, una donna viene ripresa mentre prende a martellate la Peugeot dell’ex coniuge. Il motivo? Una vendetta nei confronti dell’uomo.

Un frame della scena ripresa dalle telecamere

Tante martellate secche. Prima i colpi sul cofano, e poi quelli che mandano in frantumi i vetri. È il trattamento che ha subito oggi una Peugeot grigia parcheggiata a Villa Guardia, un paesino in provincia di Como. A scagliarsi senza pietà sulla macchina, una donna. E non una donna qualsiasi: si tratta dell'ex moglie del proprietario della vettura. Il motivo di tanta rabbia? Pare una vendetta. Ma se l'ex coniuge sperava di passarla liscia, ha fatto male i calcoli: la sua furia distruttrice è stata infatti ripresa dalle telecamere della zona, e il video (in fondo all'articolo) ha fatto il giro del web.

La vendetta sul treno

Del resto, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Come nel caso della rappresaglia consumatasi due anni fa a bordo del treno Mortara-Milano, quando una donna ha iniziato a distribuire decine e decine di volantini, posizionandoli sui sedili dei passeggeri lungo le varie carrozze del convoglio. Sui fogli distribuiti ai pendolari, la foto di un uomo accompagnata dalle frasi: "Sei un traditore e un farabutto, hai ignorato le mie lacrime ora ignora pure questo. E ringrazia che sono una signora". Un episodio che divise l'opinione pubblica, a metà tra chi parteggiava per la donna ferita e chi deprecava il gesto di esporre al pubblico ludibrio un uomo.