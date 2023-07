Disagi a Malpensa: un volo cancellato e passeggeri fermi in aeroporto da oltre 24 ore A causa del guasto a un aereo Wizz Air un gruppo di passeggeri è fermo da 24 ore all’aeroporto di Malpensa: l’attesa di queste ore ha provocato momenti di disagi e tensione davanti al check in.

A cura di Giorgia Venturini

Passeggeri fermi a Malpensa da ieri domenica 2 luglio. È quello che sta accadendo all'aeroporto varesino creando non pochi disagi a un gruppo di persone in attesa che apra il loro check in: questi passeggeri attendo da ore in aeroporto, da quando il loro volo Wizz Air è stato cancellato con la promessa di rivederlo sul tabellone a breve. I tempi però si sono allungati tanto che i viaggiatori sono stati costretti a passare la notte o in alcuni hotel vicini o direttamente in aeroporto. "Non si capisce cosa stia succedendo. Siamo fermi da ore e la sensazione è che staremo fermi per altro tempo", spiega a Fanpage.it uno di questi passeggeri bloccati in aeroporto.

Disagi all'area check in dell'aeroporto

Alla base di questo stop forse un guasto a un aereo Wizz Air diretto prima a Catania e poi a Marrakech: questa giustamente massima attenzione ai mezzi ha però fermato un gruppo di persone. "Non è chiaro quando i voli ripartano, ci comunicano orari sempre diversi – spiega ancora il passeggero a Fanpage.it -. Al momento nessun personale aeroportuale è in grado di dirci alcune certezze. Ormai i passeggeri sono alla frutta: si alternano da un'area check in all'altra per creare disturbi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine". Nell'area davanti ai check in infatti, come mostrano alcuni video, c'è caos.

La notte dei passeggeri tra bus e aeroporto

La compagnia Wizz air ha cercato di garantire a tutti i passeggeri un soggiorno in hotel: le persone più fortunati hanno trovato un posto nei vicini alberghi, "mentre altri hanno girato sul bus tutta la notte nella speranza di trovare un posto in albergo ma inutilmente", ha concluso il passeggero a Fanpage.it. Intanto l'aereo in queste ore è stato sottoposto a manutenzione e a breve potrebbe ripartire.