Minorenni al lavoro nel locale notturno: multa da 70mila euro per il titolare È stata disposta anche la chiusura preventiva del locale notturno di Lurate Caccivio (Como), tra dipendenti in nero e minorenni al lavoro. Nei guai per lesioni e possesso di droga anche alcuni clienti.

Hanno fatto irruzione durante il sabato sera, per un controllo di routine. Così ì carabinieri di Cantù e Lurate, insieme al NIL (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) di Como e al nucleo cinofili di Casatenovo (Lecco), hanno scoperto che gran parte dei lavoratori di un locale notturno di Lurate Caccivio (Como) lavoravano in nero. E soprattutto che alcuni di loro erano addirittura minorenni.

La multa da 70mila euro per il titolare del locale notturno

Il titolare è stato quindi denunciato per "apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”, ed è stato sanzionato per via dei lavoratori non in regola, per non aver provveduto a sottoporre i lavoratori al giudizio di idoneità alla mansione, per omessa formazione dei lavoratori, omessa redazione del documento di valutazione dei rischi specifico per minori e per aver adibito dei minorenni al lavoro notturno. Un conto salatissimo: chiusura preventiva del locale e ben 70mila euro di multa da pagare.

La droga nelle tasche dei clienti e l'aggressore denunciato

In quel momento, nel club notturno di Lurate Caccivio erano presenti 280 persone. Uno in particolare ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine: per il proprio comportamento aggressivo, dovuto a livelli di alcol parecchio oltre il limite. Condotto in caserma, è stato successivamente denunciato a piede libero per aggressione a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ma non è finita qui. Durante i controlli, i carabinieri hanno raccolto più di 30 grammi di droga dalle tasche dei clienti: 25 grammi addosso a un giovane di 19 anni, e gli altri 8 durante la perquisizione nel locale notturno.