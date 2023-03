Dipendente Atm interviene per difendere una donna dal compagno, ma viene preso a pugni Aveva visto dal monitor di servizio che la donna era in pericolo. Intervenuto per difenderla, il compagno di lei gli ha dato due pugni in faccia. Poi la coppia si è allontanata prima dell’arrivo della Polmetro.

Un dipendente dell'Azienda trasporti milanesi è stato aggredito da un passeggero alla fermata della stazione Garibaldi della metropolitana lilla M5. Era intervenuto per difendere una donna che stava subendo la furia di un uomo, probabilmente il compagno, quando quest'ultimo lo ha colpito con un paio di pugni in faccia. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. L'aggressore, invece, se è allontanato prima dell'arrivo degli agenti della Polmetro, che ora stanno indagando per identificarlo.

La ricostruzione dell'aggressione

L'aggressione è avvenuta poco dopo le 17:30 di lunedì scorso, 27 marzo, alla fermata Garibaldi sulla banchina in direzione Bignami. Il dipendente Atm, 34enne, aveva notato dal monitor di servizio una lite tra due passeggeri, un uomo e una donna, con il primo che poteva rappresentare un pericolo.

Ha deciso, allora, di intervenire per riportare la calma, ma quell'uomo ha finito per colpirlo con due pugni per poi allontanarsi con quella stessa donna, che dovrebbe essere la compagna. Dalla centrale operativa di Atm è partito allora l'allarme che ha fatto intervenire gli agenti della Polmetro. Al loro arrivo, l'aggressore non c'era già più.

Il dipendente dimesso dal pronto soccorso con 10 giorni di prognosi

Nelle prossime ore saranno, dunque, visionate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza in modo da cercare di identificare l'aggressore. Il dipendente vittima del pestaggio, invece, è stato medicato al pronto soccorso del Fatebenefratelli dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Il Coordinamento Rsu Conciliazione M1 ha commentato l'episodio affermando che "ancora una volta da parte delle istituzioni e di Atm nessun atto concreto in favore di quei lavoratori che ogni giorno prestano servizio a contatto con l’utenza". Così facendo, continua la nota, dimostrerebbero "poco interesse nei confronti di un fenomeno in continua crescita".