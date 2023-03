Rapina una donna e aggredisce un dipendente Atm: arrestato un 21enne Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato per aver commesso una rapina in metropolitana: ha aggredito la vittima e spintonato un addetto alla sicurezza di Atm intervenuto a fermarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Aggressione nel pomeriggio di oggi venerdì 10 marzo nella fermata della metropolitana "Uruguay" di Milano. I carabinieri della Compagnia di Porta Magenta hanno arrestato un ragazzo di 21 anni, già noto per alcuni precedenti.

Stando alla prima ricostruzione, il ragazzo ha aggredito e rapinato una donna di 50 anni: prima le ha mobilizzato il braccio e poi si è impossessata del suo telefono cellulare. Un addetto alla sicurezza di Atm è intervenuto per soccorrere la donne e fermare il 21enne subendo però uno spintone da parte di quest'ultimo. Alla fine il giovane è stato fermato dai carabinieri e per lui è scattata la denuncia. Dovrà ora rispondere di rapina: il cellulare è stato intanto restituito alla donna.

Sei persone accoltellate fuori dalla stazione Centrale

La rapina di oggi in metropolitana arriva pochi giorni dopo le quattro rapine con accoltellamento fuori dalla stazione Centrale di Milano, nel sottopasso Mortirolo, Via Gluck, Via Sammartini e Viale Brianza. Sei persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale: le più gravi sono due uomini soccorsi in codice rosso intervenuti in soccorso di una ragazza vittima dell'aggressione del rapinatore. Nessuno fortunatamente è stato giudicato fin da subito in pericolo di vita.

In manette è finito un ragazzo di 23 anni, Abrahman Rhasi con l'accusa di rapina e aggressione. Il giovane al momento dell'arresto indossava ancora il braccialetto di un ricovero in ospedale e, infatti, secondo alcuni accertamenti, sarebbe stato dimesso appena un mese fa da Policlinico di San Donato. Era già noto alle forze dell'ordine per un furto di cellulare su un mezzo pubblico.