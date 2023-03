Cosa si sa dell’aggressione in Stazione Centrale a Milano dove sono state accoltellate sei persone Un uomo ha commesso quattro rapine e accoltellato sei persone ieri in stazione centrale a Milano: di queste, due sono in gravi condizioni. Il responsabile è stato fermato.

Nella serata di ieri, lunedì 6 marzo, un ragazzo di 23 anni avrebbe rapinato e accoltellato sei persone nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Poco dopo, la polizia di stato lo ha arrestato e portato negli uffici di via Fatebenefratelli per l'identificazione e gli accertamenti di rito. A bloccarlo sono stati i poliziotti della sezione Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale che lo hanno trovato mentre stava commettendo una quinta rapina nei confronti di una 44enne.

Quello che si sa di lui è che una persona senza fissa dimora. E che ieri, intorno alle 17.40 nel sottopasso Mortirolo, avrebbe commesso la prima rapina: il responsabile l'avrebbe minacciata con un coltello e le avrebbe portato via il cellulare. Poco dopo, in via Gluck, avrebbe rapinato un'altra donna del suo cellulare e della sua tessera Atm. L'avrebbe ferita alla mano. La vittima è stata portata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

Feriti anche due passanti intervenuti per aiutare una 23enne

La terza rapina è avvenuta in via Sammartini: la vittima è una 34enne, alla quale sono stati presi venti euro e un cellulare. Anche per lei è stato necessario il trasferimento in ospedale, in codice giallo, al San Paolo. In viale Brianza, avrebbe rapinato una 23enne. In sua difesa sono intervenuti il suo fidanzato, di un anno più grande di lei, un uomo di 68 anni e uno di 58 anni.

Ed è in questa quarta rapina che si sono registrati i feriti più gravi: la 23enne e il fidanzato sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico con una ferita da taglio al collo e al torace. I più gravi sono i due uomini che sono stati portati in codice rosso all'ospedale Niguarda e all'ospedale San Carlo. Nessuno dei due però sarebbe in pericolo di vita.