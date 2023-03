Cinque persone accoltellate alla stazione Centrale di Milano durante una rapina: una è gravissima Cinque persone sono rimaste ferite da un due aggressori che hanno impugnato un taglierino per mettere in atto una serie di rapine: in gravissime condizioni si trova un uomo intervenuto a soccorrere una donna.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura fuori dalla stazione Centrale di Milano. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, cinque persone sono rimaste ferite da un paio di aggressori che hanno impugnato un taglierino per mettere in atto una serie di rapine. Il più grave delle vittime è un uomo di 68 anni trasportato in codice rosso in ospedale. Anche le altre quattro vittime sono state trasportate in ospedale, una sesta è stata soccorsa sul posto. Solo uno degli aggressori al momento è stato bloccato dalla polizia.

Cosa sia successo è ancora tutto al vaglio degli agenti, certo è che i due aggressori si sono armati di un taglierino e verso tardo pomeriggio hanno iniziato a minacciare i passanti per farsi consegnare le loro borse. Altre persone sono state vittime solo della loro violenza. Tutto mentre si stavano spostando da via Sammartini a viale Brianza: qui tra le vittime ci sono anche due donne straniere, una colpita al volto con un pugno e un'altra invece ferita a una mano.

La vittima più grave è un uomo di 68 anni

Poi è stata la volta di altre tre persone, tra queste anche il 68enne che è stato colpito alla spalla e dalla quale ha perso molto sangue. Per questo è stato soccorso in codice rosso: è stato subito trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Non è chiaro se sia fuori pericolo di vita.

Dalle prime informazioni il 68enne è intervenuto a difesa di una donna che stava subendo la rapina da parte dei due uomini mentre stava uscendo di casa. Il 68enne ha visto quello che stava accadendo mentre si trovava al bar. Durante il suo intervento è stato colpito gravemente alla spalla. Meno gravi invece tutte le altre vittime.

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, le vittime sono una donna spagnola di 34 anni soccorsa in codice giallo all'ospedale San Paolo, una donna salvadoregna anche lei in giallo al Fatebenefratelli, l'uomo di 68 anni e altri due uomini italiani in codice giallo.

Fermato uno dei due aggressori

Gli agenti intervenuti sul posto si sono messi all'inseguimento degli aggressori, uno dei quali risulta già essere stato fermato. Entrambi, stando al racconto dei testimoni, sono stati visti in evidente stato di alterazione. L'uomo fermato dovrà chiarire cosa sia successo.