Dipendente Atm ferma un ragazzo perché ha saltato i tornelli della metropolitana e viene picchiato Un dipendente Atm ha fermato un ragazzo perché aveva saltato i tornelli della metropolitana. Lo ha invitato a pagare il biglietto, ma lui e tre suoi amici lo hanno aggredito. All’arrivo dei soccorsi, i quattro sono fuggiti.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un operatore di stazione, un dipendente di Atm, è stato picchiato a una fermata della metropolitana di Milano per aver fermato un ragazzo che aveva scavalcato i tornelli. Un'aggressione avvenuta in pieno giorno, alle 14 di oggi mercoledì 18 gennaio, e che è stata interrotta solo grazie all'intervento di due tecnici che sono riusciti a separare la vittima dall'aggressore e i suoi amici.

L'aggressione a Gioia

Ad avvertire l'agente di stazione che quel ragazzo aveva scavalcato i tornelli per entrare in metro senza pagare sono stati gli altri passeggeri. A quel punto, l'uomo, un 53enne italiano, lo avrebbe fermato invitandolo ad acquistare regolarmente il biglietto. Stando a quanto raccontato dai presenti, il giovane rifiuta e gli sputa addosso. Inizia, quindi, a colpirlo aiutato da altri tre amici, anche loro passati dal tornello saltando. Quattro contro uno, con calci, pugni e schiaffi.

Due tecnici in servizio alla fermata di Gioia, sulla linea verde, riescono a dividerli, mentre altri chiamano il 112. I sanitari arrivati in ambulanza hanno accompagnato il 53enne al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Qui i medici gli hanno prestato soccorso, medicato le ferite al volto e diagnosticato una sospetta frattura al gomito. Nel frattempo, i ragazzi sono riusciti a scappare.

Il 22enne denunciato alla fermata Duomo

Un caso simile è accaduto un mese fa alla fermata Duomo della linea gialla. In quel caso, il 22enne che ha aggredito il dipendente Atm è stato fermato dagli agenti di polizia e portato in Questura dove è stato denunciato. L'operatore, invece, era stato trasportato in ospedale dove lo hanno dimesso con una prognosi di sette giorni.