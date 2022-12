Il ragazzo di 15 anni picchiato dai genitori perché gay veniva bullizzato anche a scuola Il ragazzo di 15 anni, picchiato e insultato dai genitori perché omosessuale, veniva bullizzato a scuola.

Era già stato vittima di bullismo. Il ragazzo di 15 anni insultato e picchiato dai genitori dopo aver detto loro di essere gay, era bulizzato a scuola. Una situazione particolarmente pesante che aveva spinto l'adolescente a compiere atti di autolesionismo e ingerire sostanze tossiche. A questo si sono poi aggiunte le violenze psicologiche e fisiche subite dal padre e dalla madre, entrambi di origine egiziana: tutte e due sono stati condannati dal Tribunale di Milano.

Il padre dovrà scontare due anni di carcere per lesioni personali mentre la madre ha un anno per omissione di soccorso e concorso omissivo nelle lesioni. A entrambi è stata riconosciuta l'aggravante di aver agito con fini di discriminazione per motivi di orientamento sessuale o di identità. Il ragazzo aveva creato un gruppo su whatsapp con i genitori. Aveva condiviso un video di un ragazzo arabo omosessuale.

Aveva poi inviato un messaggio ai genitori scrivendo: "Anche io sono gay". Al suo rientro a casa, la madre gli aveva detto che nessun musulmano "si sarebbe comportato così" sostenendo poi che il Corano vieta relazioni tra persone dello stesso sesso. Il 15enne ha risposto alla madre di non essere d'accorso con lei e la donna avrebbe iniziato a dire che la scuola lo avrebbe rovinato.

Quando il padre è tornato a casa, lo ha picchiato e iniziato a insultare. La madre invece di aiutare il figlio e proteggerlo, ha preso tutti i libri di scuola e buttati tra i rifiuti. I due genitori sono stati denunciati e processati. Per il giudice, l'aggressione del padre "ispirata da sentimenti di odio verso l'autonomia manifestata dal minore sulle proprie scelte di genere". La madre invece non avrebbe fatto nulla per evitare che il padre lo picchiasse né lo avrebbe poi curato.