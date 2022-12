Salta i tornelli perché è senza biglietto e prende a schiaffi un dipendente Atm: denunciato 22enne Un ragazzo di 22 anni è stato denunciato dopo che ha preso a schiaffi un dipendente Atm che lo aveva beccato in metro senza biglietto.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha saltato il tornello, è stato beccato da un dipendente dell'Azienda trasporti milanesi (Atm) che gli ha chiesto il biglietto e per tutta risposta ha aggredito l'addetto alla sicurezza: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 dicembre 2022, alla fermata Duomo della linea 3 della metropolitana di Milano.

Il ragazzo ha preso a schiaffi il controllore

A essere accusato e denunciato per violenza e lesioni a incaricato di Pubblico servizio è un ragazzo di 22 anni. Stando a quanto raccolto dagli agenti della Polmetro, il 22enne è stato fermato dal dipendente che aveva visto lui e un coetaneo saltare i tornelli. Durante i controlli, ha scoperto che l'amico aveva l'abbonamento mentre il ragazzo non aveva il biglietto.

Scoperto il misfatto, il giovane ha colpito con un schiaffo il lavoratore. Gli agenti lo hanno fermato poco dopo e portato in Questura dove è stato denunciato. Il dipendente di Atm è stato trasferito in ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Continuano le aggressioni nei confronti dei dipendenti Atm

Questo è solo l'ennesimo episodio ai danni di autisti, addetti alla sicurezza e controllori di Milano: in questi mesi in tantissimi sono stati aggrediti, picchiati e insultati mentre svolgevano il loro lavoro. Una situazione che ha portato le organizzazioni sindacali a protestare e mobilitarsi per chiedere maggiori tutele per i dipendenti.

L'ultima aggressione, in ordine cronologico, risale a una settimana fa quando sul filobus linea 91 un passeggero ha spaccato il vetro dietro cui siede l'autista e lo ha aggredito facendolo finire in ospedale.