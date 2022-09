Diego, morto annegato a Furteventura: si era trasferito con la fidanzata per aprire un bar Diego è morto all’età di 44 anni a Furteventura, alle Canarie: l’uomo, originario della Brianza, è morto annegato.

A cura di Ilaria Quattrone

In foto, Diego Suzal

Si era trasferito a Furteventura, nelle Canarie, per aprire un bar insieme alla fidanzata. Un sogno, che erano riusciti a realizzare ben otto anni fa, ma che è stato spezzato da una tragedia: la morte di Diego avvenuta per annegamento. Il 44enne infatti nella giornata di domenica settembre, è stato visto entrare in acqua, ma non è stato più visto riemergere.

Una vita trascorsa in Brianza

Nato in Argentina, Suzal si era trasferito in Brianza da bambino. E lì, precisamente a Limbiate, aveva trascorso gran parte della sua vita: a 23 anni si era poi trasferito a Varedo dove aveva iniziato a lavorare nel settore immobiliare. Otto anni fa, la decisione di cambiare vita alla Canarie dove, insieme alla fidanzata, aveva aperto un bar con fast food che ha riscosso grande successo in poco tempo.

Il corpo dell'uomo è stato recuperato da alcuni bagnanti

I giornali locali delle Canarie, hanno riferito che l'uomo si trovava nella zona di Piedra Playa, a El Cotillo. Alcuni bagnanti hanno recuperato il corpo del 44enne e lo hanno portato a riva. Altri hanno chiamato i soccorsi.

Leggi anche Auto travolge bimbo di due anni: il piccolo è stato sbalzato per diversi metri

Sul posto sono arrivati i medici che hanno provato a rianimarlo: Diego era infatti in arresto cardiocircolatorio. Il personale sanitario ha poi deciso di trasferirlo in elicottero al Policlinico, ma per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo il suo arrivo.

Tanti i messaggi su Facebook di cordoglio per il 44enne: "Che giorno triste..Anche se il tempo ti allontana fisicamente da certe amicizie.. dai ricordi non se andranno mai!!Non trovo un senso a tutto questo!Ciao Diego", scrive uno dei tanti vecchi amici.