Turista annega nel lago di Garda durante un’immersione: a dare l’allarme la moglie Un uomo di 57 anni è morto annegato nel Lago di Garda mentre stava facendo un’immersione. A dare l’allarme in serata è stata la moglie che non ha visto più tornare.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Si era immerso nel lago di Garda con bombole e attrezzature professionali, ma qualcosa è andato storto. Cosa non è ancora chiaro. Certo è che purtroppo il cadavere di un sub di 57 anni è stato trovato sui fondali del lago dopo due ore di ricerca.

La moglie non lo ha visto più tornare

A dare l'allarme la moglie che non lo ha visto rientrare. L'uomo si era immerso nel tardo pomeriggio di ieri martedì 4 ottobre dalle coste di Limone, paese del lago di Garda in provincia di Brescia. Alle 21 però il 57enne non era ancora tornato. Così la moglie ha allertato i soccorsi: subito si è attivata la Guardia Costiera che ha iniziato a perlustrare i fondali del lago.

Alle ricerche hanno preso parte anche i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Da Como è decollato un elicottero che ha trasportato sul luogo della tragedia alcuni sommozzatori del Nucleo volontari dei Vigili del Fuoco di Treviglio, esperti nel soccorso in acqua.

Leggi anche Scoppia un incendio nella notte: a fuoco sei appartamenti

Il sub è stato colpito da un malore

Fino al tragico ritrovamento. Il sub – come riporta Brescia Today – è stato ritrovato a otto metri di profondità nella tarda serata di ieri martedì 4 ottobre. Stando alle prime ipotesi della causa del decesso, sembrerebbe che l'uomo sia stato colpito da un malore durante la fase di risalita una volta terminata l'immersione in profondità. I carabinieri cercheranno di chiarire tutti i particolari, la Procura però ha già dato il via libera alla sepoltura.

Non si procederà quindi con l'autopsia. Purtroppo non è che l'ennesima vittima di quest'anno nei laghi lombardi: le persone annegate sono oltre una ventina, tutte colpite da malori improvvisi.