Delitto Gucci, condannata a 6 anni l'ex compagna di cella di Patrizia Reggiani: "L'ha circuita per l'eredità" Si è tenuta oggi l'udienza del processo a carico di 4 persone, accusate di aver circuito Patrizia Reggiani e la madre per impossessarsi del loro patrimonio milionario. Tra gli imputati c'è anche la compagna di cella di Lady Gucci che è stata condannata a oltre 6 anni di carcere.

A cura di Giulia Ghirardi

Il tribunale di Milano ha condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione Loredana Canò, ex compagna di cella e successivamente amica e assistente di Patrizia Reggiani, con l'accusa di circonvenzione di incapace della vedova di Maurizio Gucci e di peculato finalizzati ad appropriarsi in modo illecito dell'eredità milionaria ricevuta dalla madre Silvana Barbieri.

Condannata l'ex compagna di cella di "Lady Gucci"

Si è tenuta oggi, giovedì 3 luglio, l'udienza del processo a carico delle quattro persone accusate di aver circuito Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci e mandante del suo omicidio, per impossessarsi del patrimonio milionario della donna dopo la morte della madre Silvana Barbieri nel 2019. La donna, conosciuta come "Lady Gucci", vanta un patrimonio composto soprattutto dall'eredità del padre, che le ha lasciato numerosi immobili di pregio, rimpolpato da più di un milione di franchi svizzeri che Reggiani continua a ricevere ogni anno dalla famiglia Gucci grazie un assegno di divorzio. Tra gli imputati a processo, c'è anche Loredana Canò, ex compagna di cella e successivamente amica e assistente di Reggiani, che il tribunale di Milano ha condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione.

Credits: Fanpage.it

La 59enne, difesa dall'avvocato Renato Musella, dovrà anche versare 45 mila euro al ministero di Giustizia a titolo di riparazione pecuniaria, 75 mila euro di provvisionale di risarcimento verso Reggiani e 50 mila euro in solido con Marco Chiesa, condannato a 5 anni e 8 mesi per le stesse imputazioni, verso le figlie di Reggiani, Allegra e Azzurra Gucci. I giudici della settima sezione penale (Gallina-Malatesta-Clemente) hanno assolto per il fatto non sussiste i commercialisti Mario Wiel Marin e Marco Moroni dall'accusa di corruzione.

L'avvocato di Lady Gucci: "Molto soddisfatti della sentenza"

I pm avevano chiesto cinque anni e sei mesi di carcere per Loredana Canò, ex compagna di cella di Lady Gucci, ma il tribunale è andato oltre condannandola a 6 anni e 4 mesi di reclusione. "Siamo soddisfatti", ha commentato a Fanpage.it Enrico Giarda, avvocato di Patrizia Reggiani. "L'impianto accusatorio è stato completamente confermato dalla sentenza, una sentenza molto dura che è andata oltre le richieste della pubblica accusa, ha riconosciuto e quantificato un danno consistente subito dalla signora Reggiani Gucci a opera dell'imputata Canò".

In occasione dell'udienza, le difese hanno provato a contestare la ricostruzione dello status psicofisico della signora Reggiani. "Le difese, giustamente, hanno provato a esporre le loro ragioni, ma gli atti di indagine erano ampiamente idonei a dimostrare che vi era stata una grande e grave manipolazione da parte degli imputati nei confronti della signora Reggiani".