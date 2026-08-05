Davide Cavallo accoltellato in corso Como a Milano per 50 euro, giustizia riparativa anche per i tre minorenni

I tre minorenni coinvolti nell’accoltellamento di Davide Cavallo in corso Como a Milano lo scorso 12 ottobre hanno chiesto e ottenuto l’accesso al percorso di giustizia riparativa. A settembre prenderà il via il programma vero e proprio.

Le immagini dell'aggressione

Hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa i tre minorenni che, insieme a due maggiorenni, lo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano hanno rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che ha riportato lesioni permanenti.

Da quanto emerge dalle trascrizioni dell'udienza che si è tenuta davanti al gup minorile lo scorso 9 luglio, dopo Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione in abbreviato per aver materialmente sferrato i due fendenti allo studente, anche i tre giovani del gruppo hanno avuto accesso al procedimento parallelo a quello penale: a settembre prenderà il via il programma vero e proprio che ha l'obiettivo di portare a una riflessione più profonda sull'accaduto.

L'aggressione di Davide Cavallo

Davide Cavallo è stato aggredito il 12 ottobre 2025 in corso Como a Milano, fuori da una delle discoteche della zona. Il giovane è stato prima picchiato da un gruppo di ragazzi, tra cui tre minorenni, per 50 euro. Poi, uno dei maggiorenni del gruppo, Alessandro Chiani, ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito con due fendenti, ferendolo gravemente. "Nel momento in cui mi hanno iniziato a picchiare sono diventato un oggetto, un palloncino da scoppiare per gioco", ha successivamente ricordato il giovane in una lettera.

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Dopo mesi di indagini, gli agenti della polizia, coordinati dal pm Andrea Zanoncelli, hanno arrestato 5 giovani. Chiani, ritenuto responsabile di tentato omicidio e rapina pluriaggravati, è stato condannato a 20 anni in abbreviato. Inoltre, il giudice ha disposto una provvisionale di 500mila euro da versare allo studente bocconiano – che ha riportato un danno fisico per tutta la vita – e di 50mila euro per ciascuno dei genitori e per il fratello. Invece, Ahmed Atia, 18 anni, che per l'accusa avrebbe fatto da "palo", è stato assolto dalla rapina ed è stato condannato per omissione di soccorso a 10 mesi e 20 giorni.

Nel frattempo, Chiani è stato ammesso a un percorso di giustizia riparativa, come chiesto dall'imputato. Lo ha deciso il gup di Milano Alberto Carboni, tenendo conto del fatto che lo stesso Cavallo ha manifestato disponibilità a essere contattato dal Centro per la Giustizia riparativa. Oggi, a circa un mese di distanza, anche i tre minorenni coinvolti hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa.