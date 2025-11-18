Accoltellano e rapinano un 22enne per 50 euro che resta invalido: cinque arresti, tre sono minori

Arrestati cinque ragazzi che il 12 ottobre scorso a Milano hanno accoltellato, massacrato e rapinato di 50 euro un giovane 22enne. Il ragazzo è rimasto invalido.

(Archivio)

Un giovane di 22 anni è rimasto invalido, con lesioni permanenti a una gamba, dopo essere stato accoltellato, massacrato di botte e rapinato di 50 euro da cinque suoi coetanei, a Milano.

Secondo quanto emerge da una nota della Polizia di Stato, i fatti risalirebbero alla notte, intorno alle 3, del 12 ottobre scorso e si sarebbero svolti nei pressi di Corso Como, in via Rosales angolo viale Montegrappa.

Oggi, 18 novembre, la Polizia di Stato, coordinata sia dalla Procura ordinaria che da quella per i Minorenni, ha arrestato i cinque ragazzi responsabili della violenza, eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Tre dei cinque ragazzi, ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso, sono minorenni. Inoltre emerge che la vittima, per le gravissime lesioni da arma da taglio agli organi interni, sia rimasto per giorni in pericolo di vita.



Grazie alla visione delle immagini di video sorveglianza gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto riportato, pare il gruppo avesse prima importunato e deriso il 22enne, per poi strappargli dalle mani una banconota da 50 euro, di cui la vittima ha tentato inutilmente di rimpossessarsi.

È stato quindi aggredito con calci e pugni, nonché da due coltellate alla schiena e al torace, che hanno comportato la rottura di un’arteria con perdita di abbondante di sangue, la perforazione di un polmone e la lesione del midollo spinale.

Ma non è tutto qui. Emerge anche che gli aggressori abbiano infierito sulla vittima mentre era già accasciata a terra. Infine, appena dopo la violenza, uno dei cinque ragazzi avrebbe proposto di fare una stories sui social dopo aver visionato un video in cui venivano ritratti nell'atto dell'aggressione.

La vittima, subito soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a molteplici trasfusioni di sangue e duplice intervento chirurgico, rimanendo pur tuttavia invalido ad una gamba.