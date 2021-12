Da Hulk a Spiderman, i supereroi acrobati al San Paolo: “Rendiamo felici i bambini ricoverati” I supereroi acrobatici si sono calati oggi dal tetto dell’ospedale San Paolo di Milano per portare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria.

Foto: Fanpage.it

Un pomeriggio in compagnia dei supereroi che si vedono solo sul grande schermo. Oggi all'ospedale San Paolo di Milano i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria hanno visto calarsi dal tetto i loro miti. Da Superman ad Iron Man, da Hulk a Spiderman, ci sono tutti. A rendere possibile tutto ciò è l'Associazione Supereroi Acrobatici che hanno fatto della felicità dei piccoli ricoverati nei nosocomi la sua missione, come confermato dai vari stuntmen.

Supereroi acrobatici al San Paolo: Portiamo un sorriso ai bambini

A Fanpage.it, uno via l'altro, i supereroi, dotati di speciali imbracature per calarsi dal tetto del San Paolo, hanno parlato della gioia che provano nel "portare un bel sorriso ai bambini". "È una sensazione bellissima", aggiungono emozionati in coro, spiegando che per i più piccoli e per loro "è una cosa stupenda, andiamo a far divertire i bambini perché per loro è importante, soprattutto in questo momento". Le operazioni si svolgono nel massimo della sicurezza, con moschettoni e cavi che consentono una discesa lenta e un bloccaggio davanti alle finestre delle camere dei reparti.

Foto: Fanpage.it

Il primario di Pediatria: I bimbi sono felici

Soddisfatto e contento dell'iniziativa anche Giuseppe Banderali, primario Pediatria San Paolo che ha detto a Fanpage.it come "i bambini ci danno una grandissima soddisfazione perché pur essendo ricoverati sono subito contenti, sorridono". Il professore ha spiegato che "queste iniziative rimangono impresse per anni nei piccoli. In questo periodo poi che stiamo vivendo, con l'approssimarsi del Natale, sono felici". Banderali si è poi congedato ringraziando l'Associazione Supereroi Acrobatici e ricordando che "i bambini sono il nostro futuro".

