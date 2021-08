Da domani in Lombardia tamponi gratis a Linate, Malpensa e Orio per chi torna da Sicilia e Sardegna In Lombardia, da domani sabato 28 agosto, sarà possibile sottoporsi gratuitamente ai tamponi negli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio: questa facoltà è riservata solo a coloro che tornano da Sicilia e Sardegna. I punti saranno gestiti da Ats Milano, Insubria e Bergamo: “Non si tratterà evidentemente di un obbligo – spiegano in una nota stampa – ma di un’offerta gratuita che verrà comunque sollecitata”.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tamponi gratuiti in Lombardia per chi torna da Sicilia e Sardegna: da domani, sabato 28 agosto, infatti sarà possibile effettuare i test negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio. L'iniziativa, promossa dall'assessorato al Welfare in accordo con il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e i presidenti delle due Regioni, servirà a monitorare il controesodo estivo e soprattutto a contenere eventuali contagi.

Non ci sarà l'obbligo a sottoporsi al tampone

Considerato l'aumento dei ricoveri e dei casi di persone positive al Coronavirus nelle due isole e l'inserimento della Sicilia in zona gialla, che partirà da lunedì, l'assessorato guidato dalla vicepresidente Letizia Moratti ha chiesto alle agenzie per la tutela della salute di Milano, Insubria e Bergamo di offrire gratuitamente il tampone molecolare. I passeggeri non saranno obbligati a sottoporsi allo screening. Questo infatti sarà offerto su base volontaria: "Non si tratterà evidentemente di un obbligo – spiegano in una nota stampa – ma di un'offerta gratuita che verrà comunque sollecitata per la sua oggettiva utilità, in vista della ripresa delle attività lavorative e delle scuole".

I punti saranno gestiti dalle Ats Milano, Insubria e Bergamo

Sia la presa in carica dell'esito e gli eventuali provvedimenti in caso di positività, saranno gestiti dalle tre Ats che si occuperanno anche dell'organizzazione dei punti tampone. Dalla direzione generale Welfare fanno inoltre sapere che, in questi giorni, sarà valutata la possibilità di estendere l'offerta anche ai turisti che rientrano da altre regioni a rischio.