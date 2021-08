Segnali di ripresa per i voli a Malpensa e Linate: a luglio crescono i passeggeri rispetto al 2020 Aumentano i passeggeri sugli scali lombardi di Malpensa e Linate, anche se rimane un 51,6 per cento in meno a luglio rispetto ai dati del 2019. I livelli pre-Covid quindi non si sono ancora raggiunti ma una ripresa rispetto al 2020 c’è. Tra le mete privilegiate da chi vola dalla Lombardia ci sono Sicilia e Sardegna, seguite dal Sud Italia e per l’estero Grecia e Spagna dominano.

A cura di Simona Buscaglia

Una ripresa rispetto all’anno scorso che però rimane lontano dai livelli pre-Covid. Questo in sintesi il bilancio del mese di luglio negli aeroporti lombardi di Malpensa e Linate che registrano nel mese di luglio comunque un 51,6 per cento di passeggeri transitati in meno rispetto al 2019, ma con un incremento di quasi il 112 per cento rispetto al 2020, che invece aveva segnato un calo dell’80 per cento rispetto all’anno prima della pandemia da Covid-19. Nei due aeroporti, fanno sapere da Sea, la società che li gestisce, sono transitati in totale a luglio 1,75 milioni di passeggeri.

Stravincono i voli per il Sud e le Isole, attesi più passeggeri ad agosto

Non è ripartita la totalità dei voli intercontinentali ma da di buone performance con i voli con gli Stati Uniti, soprattutto grazie ai viaggi Covid tested che permettono ai turisti americani di venire nel nostro paese senza dover osservare il periodo di quarantena.

L’effetto Green pass si fa sentire, aumentano infatti i voli nazionali e intra-europei. Le previsioni sul mese di agosto fanno sperare in una crescita ulteriore dei passeggeri. Nell’ultimo weekend, dal 6 all’8 agosto, si sono registrati 156 mila passeggeri su Malpensa e 57 mila a Linate, con una media di 71 mila al giorno, "solo" un 35 per cento in meno rispetto al 2019.

Quali sono le mete preferite?

A vincere nella classifica delle mete privilegiate dai passeggeri degli scali lombardi troviamo Sardegna e Sicilia, seguito dal meridione in generale, con la Puglia che la fa da padrona, mentre per l’estero si segnalano la Grecia e la Spagna. Tornano poi anche i turisti che scelgono Milano, seconda solo a Roma e prima di Napoli.