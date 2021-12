Da domani in Lombardia al via alle prenotazioni della terza dose per i ragazzi di 16 e 17 anni Da domani, lunedì 27 dicembre, si apriranno le prenotazioni per le terze dosi per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Da domani, lunedì 27 dicembre, inizieranno le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-Covid per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 anni. Ad annunciarlo era stata la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. L'obiettivo è quello di accelerare la campagna vaccinale così da contrastare l'aumento considerevole dei contagi degli ultimi giorni.

Come prenotare la terza dose in Lombardia

Rimane invariato il metodo di prenotazione. Anche per i ragazzi sarà possibile prenotare la dose booster sul portale di Regione Lombardia gestito da Poste Italiane. Una volta cliccato su "Prenota il vaccino anti-Covid", bisognerà inserire il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale. Dopodiché sarà necessario aggiungere il comune di residenza, la provincia e il codice di avviamento postale. Una volta inseriti i dati, apparirà una schermata con gli appuntamenti disponibile. Dopo aver confermato l'appuntamento, si riceverà il promemoria tramite sms. In caso di problemi si potrà contattare il numero verde 800.894.545. Sempre tramite il centralino è possibile effettuare la prenotazione. Si può prenotare anche tramite gli sportelli Postamat o attraverso i portalettere.

Gli ultimi bollettini della Lombardia

L'accelerazione della campagna di vaccinazione arriva dopo i bollettini dei giorni precedenti. Nel giorno di Natale, la regione ha infatti registrato oltre 17mila contagi su più di 212mila tamponi eseguiti. Ad aumentare sono stati anche i ricoveri sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Oggi, invece, la Lombardia ha registrato 4.581 contagi, ma sono stati effettuati meno di 35mila tamponi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva e in aumento quelli nei reparti ordinari.