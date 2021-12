Vaccini: al via da oggi in Lombardia le prenotazioni della terza dose per i ragazzi di 16 e 17 anni Partono oggi, lunedì 27 dicembre, le prenotazioni per la terza dose di vaccino per i ragazzi di 16 e 17 anni. I genitori o tutori legali del minore potranno collegarsi alla piattaforma ufficiale di Regione Lombardia.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Da oggi, lunedì 27 dicembre, partono le prenotazioni per la cosiddetta dose booster (di rinforzo) del vaccino anti-Covid per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni che hanno completato il primo ciclo vaccinale con prima e seconda dose. Lo aveva annunciato il giorno di Natale la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Si aggiunge così un tassello nella campagna vaccinale lombarda per prevenire l'aumento dei contagi, impennati proprio negli ultimi giorni.

Come prenotare la terza dose per i 16-17enni

Il metodo di prenotazione per la somministrazione del vaccino anti-Covid rimane lo stesso. Basta collegarsi al sito ufficiale della campagna vaccinale di regione Lombardia e accedere alla sezione del sito per la categoria di riferimento, in questo caso "Cittadini con età uguale o maggiore di 16 anni". I genitori o tutori di questi minori che non riescono ad accedere alla prenotazione "a breve riceveranno le indicazioni per effettuare la registrazione e richiedere l’inserimento dei dati del minore". Il giorno dell’appuntamento il genitore o tutore legale dovrà comunicare al medico vaccinatore del Centro Vaccinale che il minore non è stato sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati (come ad esempio influenza spray nasale, morbillo parotite rosolia e varicella, febbre gialla) nei 14 giorni precedenti e che non riceverà vaccini nei 14 giorni successivi alla vaccinazione anti Covid-19.

I dati dei contagi

In Lombardia il bollettino di ieri parlava di 4.581 i nuovi contagi Covid a fronte di 34.639 tamponi. Nelle 24 ore precedenti erano stati segnalati altri 15 decessi, rispetto a quelli registrati il giorno prima (38). Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono così arrivati a 34.940. Sono comunque aumentati i pazienti Covid nei reparti, mentre resta invariato il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (178).