Crollo gru sulla metro M2 a Bussero: si allungano i tempi di ripresa Per rimuovere il braccio caduto sarà necessario portare sul posto altri macchinari. Senza contare il tempo per le perizie e le indagini. Parte così inchiesta sulle cause dell’incidente: aperto un fascicolo per pericolo di disastro colposo.

Le operazioni di ripristino della circolazione a Bussero

Poteva essere una tragedia: giusto due minuti prima del crollo di una gru sui binari della metropolitana, era passato un convoglio della verde M2 con a bordo decine e decine di passeggeri. Dramma sfiorato, resta il forte disagio per i pendolari.

Ci vorranno ancora un paio di giorni in più, secondo le stime più ottimistiche, per ripristinare la circolazione della metropolitana tra le fermate di Bussero e Cernusco.

Le indagini e le perizie in corso

La motivazione? Le indagini e le perizie in corso. La magistratura ha infatti aperto un fascicolo (per il momento contro ignoti), di cui si occupa il pm aggiunto Tiziana Siciliano, e attende una prima relazione sulle cause dell’incidente. L’accusa formulata, per ora, è quella di pericolo di disastro colposo.

Leggi anche Cosa fare a Ferragosto 2022 a Milano: gli eventi in città per il 15 agosto

La conta dei danni

Poi c’ è la conta degli altri danni. Per spostare la gru ne verranno impiegate altre due, più grandi. Senza contare che non è stata danneggiata soltanto la rampa d'accesso al ponte pedonale ma anche l'alimentazione della linea, inevitabilmente sospesa tra le fermate di Gessate e Cernusco sul Naviglio: adesso, per chi si deve spostare su questa tratta, ATM ha predisposto alcune navette di collegamento tra Gessate e Cernusco sul Naviglio.