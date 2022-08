Crolla un muro di cemento armato a Bussero, metropolitana verde interrotta Chiuso il tratto tra Cernusco e Gessate sulla linea verde del metrò a causa del crollo di un muro di cemento armato.

Immagine di repertorio

Un muro è crollato nella serata di oggi, mercoledì 31 agosto, tra le stazioni di Cernusco e Gessate, a Bussero. La linea della metropolitana verde è stata dunque interrotta per favorire l’intervento delle squadre di soccorso per la rimozione dei detriti.

Crolla un muro, sospesa la linea verde della metropolitana di Milano

Secondo quanto riportato dall’AdnKronos, la porzione di muro crollata è di cemento armato e ha limitato la stazione di Bussero. L’incidente è accaduto mentre una ditta stava operando dei lavori. Fortunatamente, scrive ancora l’Adn, non ci sono feriti. Immediato l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto. Le due squadre di pompieri stanno lavorando per liberare l’area dalle macerie e ripristinare la linea della metropolitana interrotta. Anche l’ATM si è attivata avvisando dell’incidente e comunicando ai passeggeri che le corse tra le stazioni di Cernusco e Gessate sarebbero state sospese fino a nuovo ordine. L’azienda di trasporti pubblici milanese ha poi reso noto ai passeggeri che i treni cancellati sono stati sostituiti dal servizio di autobus. Nel frattempo i lavori per la rimozione delle macerie proseguono. Nelle prossime ore, in caso di assenza di nuovi incidenti, la linea verde M3 della metropolitana di Milano verrà riaperta nella sua interezza.