Metro rossa e verde di Milano chiuse ad agosto 2022: l’elenco delle fermate sospese Con la città svuotata in agosto, è tempo di manutenzione per le linee della metropolitana milanese. Gli interventi riguardano le linee rossa M1 e verde M2. Qui tutte le informazioni e i bus sostitutivi.

Con la città che si svuota per le ferie d'agosto, è tempo di manutenzione per le linee della metropolitana milanese. A chiudere saranno diverse fermate, in particolare delle linee M2 (verde) e M1 (rossa). Qui di seguito le principali informazioni per i (pochi) pendolari che resistono in città nel pieno dell'estate e per i turisti che scelgono di visitare il capoluogo lombardo, che siano qui di passaggio o abbiano scelto Milano come meta turistica.

Metro rossa di Milano M1: le fermate chiuse ad agosto

Per consentire lo svolgimento dei lavori di rinforzo strutturale nella galleria nella stazione di Amendola, dal 13 al 21 agosto il servizio della linea 1 della metropolitana rossa sarà sospeso tra le stazioni di Pagano e Lotto:

Buonarroti

Amendola

Sarà per questo attivato un servizio sostitutivo con bus lungo la tratta interrotta della linea M1. L’autobus BM1 nelle ore di punta dei giorni feriali viaggerà con una frequenza di 5 minuti, mentre sarà di 6 minuti il sabato 13 e nei festivi. Qui tutte le informazioni necessarie fornite da Atm.

Le fermate sospese ad agosto sulla linea verde M2

Per quanto riguarda la seconda linea della metropolitana, la verde, le chiusure già in atto per la sostituzione di 20 chilometri di binari riguardano la tratta delle fermate:

Cascina Gobba

Gessate

Cologno Nord

Attualmente gli interventi si stanno svolgendo in prossimità delle stazioni di Cascina Gobba e Cologno Nord. Per questo fino al 4 settembre, su questa tratta le stazioni di Cologno sono chiuse e i treni sono sostituiti dai bus. Tutte le informazioni per i bus sono presenti sul sito Atm.