Sospesa la circolazione della linea rossa della metro a Milano: c’è un uomo sdraiato sui binari La linea rossa della metropolitana di Milano si è fermata per un uomo che è sceso dalla banchina e si è sdraiato sui binari. Subito sono intervenuti i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi sabato 20 agosto la linea rossa della metropolitana di Milano si è fermata per un uomo che è sceso dalla banchina e si è sdraiato sui binari. Subito è scattato l'allarme: i fatti sono accaduti nel tratto tra la fermata di Sesto Marelli e Sesto Rondò. Subito i tecnici della stazione hanno tolto la tensione alle rotaie e allertato i soccorsi, come riporta Il Corriere della Sera.

L'uomo trasportato in ospedale

Sul posto si sono precipitati i paramedici con un'ambulanza e i carabinieri di Sesto San Giovanni. I treni per permettere l'intervento dei soccorsi si sono fermati per 20 minuti per poi riprendere la circolazione regolare. L'uomo in pochi minuti è stato spostato dai binari e portato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Periodo di manutenzione nella metro di Milano

Intanto in questi giorni estivi a Milano è tempo di manutenzione per le linee della metropolitana milanese. A chiudere saranno diverse fermate, in particolare delle linee M2 (verde) e M1 (rossa). Per consentire lo svolgimento dei lavori di rinforzo strutturale nella galleria nella stazione di Amendola, dal 13 al 21 agosto il servizio della linea 1 della metropolitana rossa sarà sospeso tra le stazioni di Pagano e Lotto: Buonarroti e Amendola. Sarà per questo attivato un servizio sostitutivo con bus lungo la tratta interrotta della linea M1. L’autobus BM1 nelle ore di punta dei giorni feriali viaggerà con una frequenza di 5 minuti, mentre sarà di 6 minuti il sabato e 13 nei festivi. Per quanto riguarda la seconda linea della metropolitana, la verde, le chiusure già in atto per la sostituzione di 20 chilometri di binari riguardano la tratta delle fermate: Cascina Gobba, Gessate e Cologno Nord.