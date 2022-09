Gru caduta sulla metro, strage evitata per due minuti: aperta un’inchiesta La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per disastro colposo.

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per disastro colposo in merito al crollo della gru sui binari della metropolitana verde M2 a Bussero, tra le stazioni di Cernusco sul Naviglio e Gessate. La caduta della gru e il conseguente crollo del muro in cemento armato avrebbe potuto provocare una strage se fosse avvenuto due minuti prima, al passaggio di uno dei treni della metropolitana. Fortunatamente, non ci sono state vittime né feriti.

Crollo gru, disastro evitato per due minuti

Al momento il fascicolo della Procura è a carico di ignoti. Le indagini sono condotte dai pubblici ministeri milanesi ed effettuate dalla squadra di polizia giudiziaria del pool Ambiente, salute e lavoro, e coordinate dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Al momento del crollo, la gru si trovava in un cantiere di Atm gestito da una ditta esterna. I lavori in corso erano stati organizzati per realizzare opere di accessibilità e demolire il sovrappasso. La macchina, per motivi ancora da accertare, è caduta tranciando i cavi di alimentazione della linea e danneggiando le strutture attorno e i binari.

La Procura indaga sull'accaduto

Per questo motivo, la linea della metro verde era stata immediatamente sospesa tra Gessate e Cernusco. Atm aveva attivato un servizio autobus per far fronte al disagio dei passeggeri. Come si vede dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco, il crollo della gru ha provocato la distruzione della rampa di scale che conduceva al sovrappassaggio. Obiettivo degli inquirenti sarà accertare eventuali responsabilità dell'accaduto che avrebbe potuto portare conseguenze ben peggiori se solo fosse successo due minuti prima, quando uno dei treni della linea M2 della metropolitana di Milano era fermo in stazione.