Caos in metro a Milano, chiusa la linea M1: tolta la corrente per una persona sui binari La linea M1 (rossa) è stata chiusa per alcuni minuti a causa di alcuni problemi agli impianti dopo che è stato necessario togliere la corrente per una persona scesa sui binari. Si allungano i tempi di attesa sui binari con tantissime persone ferme ad aspettare.

Delirio in metro a Milano. La linea M1 (rossa) è stata momentaneamente chiusa. L'azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha infatti informati i suoi passeggeri che è in corso la risoluzione di alcuni problemi agli impianti dopo che è stato necessario togliere la corrente a causa di una persona scesa sui binari. Una situazione che ha quindi causato diversi disagi.

Nessuna notizia sulle condizioni di salute della persona scesa sui binari

Non ci sono notizie circa le condizioni di salute della persona – di cui non si conoscono le generalità – che è scesa sui binari. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto estremo o di una bravata: non è la prima volta che accade. Già in passato la linea era stata fermata proprio per persone che camminavano nelle gallerie.

In questo caso particolare, è certo che questo gesto sia avvenuto quando ancora non era passato alcun treno e che ha consentito agli addetti alla sicurezza di poter intervenire evitando il peggio. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro della vicenda. I tecnici sono al lavoro per ripristinare al più presto il guasto.

Possibili attese alle stazioni della metro

Diversi cittadini sono stati costretti a trovare soluzioni alternative. Atm, che in un primo momento ha informato i passeggeri di star facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio, ha riferito che il problema sembrerebbe essersi risolto e che i treni hanno ripreso a viaggiare.

Ovviamente, considerato il disguido, ci saranno tempi maggiori di attesa alle stazioni. Pertanto, scusandosi per i disagi, ha invitato i passeggeri che si trovano tra Loreto e Cadorna a usare M2.