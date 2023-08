Crolla un pezzo di facciata da un palazzo di via Mazzini a Milano e finisce sopra l’uscita della metropolitana Un pezzo della facciata del palazzo di via Mazzini 2, all’angolo con piazza Duomo a Milano, si è staccato ed è finito sopra l’uscita della metropolitana. Il crollo è avvenuto nella mattinata del 31 agosto e nessuno è rimasto ferito.

A cura di Enrico Spaccini

Un pezzo della facciata del palazzo al numero 2 di via Mazzini a Milano si è staccato finendo in strada. È successo poco dopo le 8 di questa mattina, giovedì 31 agosto proprio sopra l'uscita della stazione della metropolitana. Si tratta dell'edificio comunale all'angolo con piazza Duomo.

Pochi minuti più tardi, intorno alle 8:30, sono arrivati sul posto gli agenti della polizia locale e i mezzi di intervento rapido del Comune. Come riportato da Il Giorno, l'area è stata transennata e l'accesso ai portici che conducono in piazza è stato interrotto. Il distaccamento dei calcinacci, comunque, non ha provocato il ferimento di nessuno dei passanti.

Poco più di una settimana fa, nella notte tra domenica e lunedì 21 agosto, era accaduto un episodio simile alla facciata del Palazzo dell'Arengario. Dall'edificio costruito negli anni '30 e che oggi ospita il Museo del Novecento si era staccata una lastra di marmo.

Caduta sul marciapiedi, si è spaccata in tanti pezzi. Per fortuna, essendo avvenuto intorno alle 1:30 di notte, nessuno si trovava nelle vicinanze e quindi non ha provocato feriti. Anche in quel caso l'area è stata transennata dalla polizia locale, in attesa delle verifiche sulle condizioni dell'edificio.