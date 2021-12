Cremona, prende a pugni una donna in pieno centro senza alcun motivo e poi fugge Una donna è stata vittima di un’aggressione in pieno centro a Cremona: qui un uomo l’ha colpita con un pugno violentissimo senza alcun motivo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Attimi di paura per un'insegnante di Cremona che stava trascorrendo un pomeriggio in pieno centro con un'amica. Mentre la donna stava guardando le vetrine di un negozio, un uomo si è avvicinato e l'ha colpita con un pugno violentissimo al volto facendola cadere a terra. L'uomo si è poi allontanato, mentre la donna è stata costretta al trasporto in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Non è la prima aggressione dell'uomo

Resta ancora da capire quanto accaduto con esattezza ma sembrerebbe – come riporta la Provincia di Cremona – che l'uomo non conoscesse la vittima. Senza alcun motivo si è avvicinato alla donna colpendola in modo violento al volto e facendola così cadere a terra: la donna è stata subito soccorsa dall'amica e dai passanti che hanno allertato immediatamente il 118. L'insegnante dopo il trasporto in ospedale è stata dimessa con quattro giorni di prognosi: ha riportato un taglio al labbro e il volto tumefatto dal pugno. La donna non è in pericolo di vita, ma lo spavento è stato tanto. "Ma quello che fa più male è sapere che questa persona resterà impunita", spiega la vittima ai media locali. L'aggressore infatti non sarebbe la prima volta che agisce così: alle forze dell'ordine infatti è già noto. Eppure come ogni aggressione l'uomo di allontana tranquillamente, come se nulla fosse. "Non riesco ancora a capire come sia potuto succedere. Non l’ho visto arrivare, ho soltanto percepito una presenza. Ora mi sento come se mi avesse investito un camion. Resta ora tanta la paura di incontrarlo di nuovo: soprattutto perché è successo tutto così velocemente che non sono riuscita nemmeno a vederlo in faccia", conclude la donna.