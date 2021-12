Cremona, si ribalta con l’auto a causa del ghiaccio in strada: muore una donna, era un’ex consigliera Una donna è rimasta vittima di un incidente stradale alle porte di Cremona: a causa del ghiaccio sulla carreggiata ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Si è ribaltata con la sua auto a causa del ghiaccio presente in strada. Così è morta Olimpia Vecchia, una donna di 74 anni di Sesto Cremonese dove era stata in passato anche consigliera comunale. Stando alle prime informazioni la donna oggi sabato 11 dicembre era uscita presto con la sua Fiat Panda con direzione Cremona quando ha dovuto fare i conti con il ghiaccio presente sulla carreggiata. La donna, ormai arrivata alla porte della città, ha perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere contro un palo: l'auto così si è ribaltata ed è andata a finire in un campo.

La donna era ex consigliere comunale e membro della pro loco

A dare l'allarme è stato un altro automobilista che ha immediatamente chiamato il 118: sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno cercato di salvare la donna. Ma purtroppo una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale che ha immediatamente provveduto a fare tutti i rilievi del caso e a ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi più probabili quella appunto che la donna sia rimasta vittima del ghiaccio per strada che ha fatto danni anche in altri parti della città. In zona Fiera infatti, verso le 6.30 sempre di oggi, 15 macchine sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento provocato per il ghiaccio sull'asfalto. In questo caso però fortunatamente – come riporta Il Corriere della Sera – gli automobilisti hanno riportato ferite lievi. Ora tutta Sesto Cremonese piange Olimpia Vecchia: la donna infatti qui era molto conosciuta anche perché in passato era stata consigliere comunale, oltre che membro del consiglio della Pro Loco. E ancora: la sua famiglia per anni aveva gestito un bar in piazza. A breve verranno organizzati i funerali: lascia due figlie, la donna era vedova.