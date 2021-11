Covid, il presidente Fontana dice che la Lombardia per il momento non è vicina alla zona gialla “Per il momento non siamo assolutamente da zona gialla né vicini alla zona gialla”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commentando il lieve aumento dei contagi che si è registrato anche in regione. Sull’estensione della terza dose del vaccino anti Covid: “Aspettiamo che il Governo ci dica, mi sembra di capire che la scienza si stia indirizzando verso l’opportunità e possibilità di estendere la terza dose a tutte le categorie”.

La Lombardia al momento non rischia il passaggio in zona gialla. Lo ha confermato il presidente della Regione, Attilio Fontana, parlando a margine della cerimonia di premiazione "Lombardia è ricerca" che si tiene alla Scala di Milano. "Per il momento non siamo assolutamente da zona gialla né vicini alla zona gialla", ha detto il governatore, che ha aggiunto che i numeri della Lombardia relativi alla pandemia di Coronavirus "per il momento sono buoni".

Per l'Ecdc la Lombardia è una delle poche zone verdi d'Europa

Nonostante il lieve aumento dei casi e dell'incidenza, in Lombardia infatti tutti gli indicatori sono da zona bianca. Per l'European centre for disease prevention and control (Ecdc), la regione è addirittura una delle poche zone verdi (quelle con minore circolazione del virus) di tutta Europa. Il merito è sicuramente dei vaccini, considerando che in Lombardia quasi il 90 per cento della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo completo di immunizzazione. E infatti Fontana ha sottolineato: "Dobbiamo andare avanti con la somministrazione di ulteriori vaccini, la terza dose e con un minimo di rispetto di quelle regole di base che consentono di combattere più efficacemente il virus". Per quanto riguarda la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti Covid-19, per ora partite solamente per determinate categorie, il presidente della Regione ha spiegato: "Aspettiamo che il Governo ci dica, mi sembra di capire che la scienza si stia indirizzando verso l'opportunità e possibilità di estendere la terza dose a tutte le categorie. Per ora siamo limitati agli over 60, ma credo che si vada in quella direzione", aggiungendo che nel caso, quando si riceverà il via libera, la Lombardia sarà pronta.