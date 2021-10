La Lombardia resta in zona bianca, Fontana: “I vaccini ci stanno riportando alla libertà” “Rafforzo la mia convinzione che i vaccini ci stiano riportando alla vita e alla libertà”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commentando gli ultimi dati sulla pandemia di Covid. “La Lombardia supera il quarto mese consecutivo in zona bianca, con numeri incoraggianti e ancora in discesa”, ha aggiunto Fontana.

A cura di Francesco Loiacono

Prosegue il lento miglioramento della situazione epidemiologica sul fronte Coronavirus in Lombardia. Come ogni venerdì, anche oggi è stato il giorno del consueto monitoraggio settimanale da parte della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Nessun cambiamento per quanto riguarda la "fascia" in cui sarà collocata la Lombardia: resta in zona bianca, come ormai da oltre quattro mesi consecutivi. I principali dati relativi alla regione italiana che è stata colpita per prima dalla pandemia sono stati comunicati dal presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha parlato di "numeri incoraggianti e ancora in discesa, nonostante sia trascorso ormai un mese esatto dall’inizio delle scuole e le restrizioni non siano più quelle rigide dello scorso anno".

Calano l'incidenza e il tasso di posti letto occupati in ospedale

Nel dettaglio, il tasso di incidenza dei nuovi positivi su 100mila abitanti è sceso da 22,2 della scorsa settimana a 18,3 di oggi. Gli altri due parametri che determinano gli eventuali passaggi di fascia sono il tasso di occupazione dei posti letto Covid in area medica, che è sceso dal 6 al 5 per cento, e il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid dei posti letto in terapia intensiva, che è rimasto stabile al 4 per cento. Nell'ultimo bollettino di ieri, i pazienti Covid ricoverati nei diversi ospedali in Lombardia sono scesi a 300: quelli più gravi, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono scesi a 54. Dieci, purtroppo, sono state le vittime delle ultime 24 ore: in totale i morti per Coronavirus in Lombardia sono arrivati a 34.108 dall'inizio della pandemia.

Fontana: I vaccini ci stanno riportando alla vita e alla libertà

Il presidente Fontana ha comunque sottolineato come gli ultimi dati relativi alla pandemia in Lombardia siano positivi, elogiando il fondamentale ruolo dei vaccini: "Leggo i dati dello stesso periodo dello scorso anno, quando ricordo si facevano meno tamponi e avevamo in atto più misure restrittive e rafforzo la mia convinzione che i vaccini ci stiano riportando alla vita e alla libertà. Spero – ha concluso – che questo conforti e rassicuri anche coloro che nutrono ancora qualche dubbio".