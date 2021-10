La Lombardia resta in zona bianca, Fontana: “Prossime settimane determinanti per le scuole” “La Lombardia si conferma in zona bianca e a rischio basso”. A dare l’annuncio della permanenza della regione nella fascia con le minori restrizioni possibili è il presidente lombardo Attilio Fontana che sui social ha parlato di “dati confortanti dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute”. Fontana ha poi aggiunto che le prossime settimane saranno determinanti per la scuola.

Fontana: Prossime settimane determinanti per la scuola

Il governatore lombardo ha poi aggiunto che rispetto alla settimana scorsa sono scesi "il tasso di occupazione dei ricoveri in area medica" di un punto percentuale, dal 7 al 6 per cento, e "l'incidenza sui 100 mila abitanti" che da 30 passa a 26. Resta invece stabile rispetto a sette giorni fa il dato delle terapie intensive, fermo al 4 per cento. Fontana ha quindi commentato i risultati degli sforzi messi in campo dai cittadini dicendo che sono "numeri incoraggianti che fanno ben sperare", visto e considerato che "questo trend si mantiene nella nostra regione da oltre tre mesi". Nota a margine anche per la riapertura delle scuole, datata ormai a più di due settimane fa, e che l'anno scorso, di questi tempi, aveva influito la seconda ondata del contagio da Covid-19. In merito a ciò, il presidente della Regione ha aggiunto che "le prossime settimane saranno determinanti per avere conferme ancora più solide", fermo restando che, al momento, "questi primi segnali infondono fiducia".