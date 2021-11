Covid: la Lombardia resta ancora in zona bianca La Lombardia resta in zona bianca anche questa settimana. Lo ha annunciato oggi il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

A cura di Simona Buscaglia

"Una buona notizia, ancora per una settimana siamo in zona bianca". Ad annunciarlo oggi è il governatore lombardo Attilio Fontana, a margine di un convegno a Palazzo Pirelli, a Milano. "Sono molto soddisfatto – ha commentato il presidente della Regione Lombardia – ma con attenzione e con la guardia sempre alta. Questo dimostra che le vaccinazioni sono una importante barriera, e questa è una cosa che bisogna ripetere fino alla nausea". A chi gli ha chiesto poi se ci fossero previsioni su un possibile cambio di colore della Regione dalla settimana prossima, Fontana ha replicato di essere ottimista ma che "il virus è imprevedibile".

La campagna vaccinale in Lombardia

Intanto, in meno di 24 ore in Lombardia duecentomila over 40 hanno prenotato la terza dose del vaccino anti Covid. Un risultato sperato da Letizia Moratti che ha ringraziato i concittadini sui social. La vicepresidente di Regione Lombardia e assessora al welfare Letizia Moratti ha dichiarato in un messaggio su Twitter: "1,4 milioni di lombardi hanno aderito alla campagna per la terza dose. Ieri le prenotazioni sono state circa 239 mila. 170 mila per i 40-59enni dall’apertura delle iscrizioni mercoledì notte. Crescono anche le adesioni per la prima dose, sempre più lombardi protetti". I contagi crescono anche se al momento non si è vicini ai numeri dell'anno scorso, come anche confermato dall'epidemiologo Carlo La Vecchia dell'Università Statale di Milano in un'intervista a Fanpage.it, secondo cui la Lombardia "ha un'incidenza più bassa rispetto alla media, soprattutto a Bergamo, e ha molti posti letto. L'occupazione dei posti al momento è ancora buona. Hanno influito diversi fattori tra cui il fatto che ci siano più persone immunizzate, ovvero guarite dalla malattia" a causa degli alti contagi delle precedenti ondate, oltre ai vaccinati.