Covid: dal 30 luglio i turisti lombardi potranno vaccinarsi in Liguria Anche i turisti lombardi in vacanza in Liguria ora potranno completare il loro ciclo di vaccinazione anti-Covid direttamente nella regione governata da Giovanni Toti. Ad annunciarlo in una nota è la direzione Welfare di Regione Lombardia che annuncia l’attivazione del servizio a partire dal 30 luglio.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 30 luglio i lombardi che passeranno le loro vacanze in Liguria potranno vaccinarsi nella regione governata da Giovanni Toti. L'accordo, arrivato dopo una prima bozza d'intesa, è stato annunciato in una nota dalla dg Welfare di Regione Lombardia, precisando che il protocollo verrà firmato oggi dal dg Giovanni Pavesi e dal dg del dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria, Francesco Quaglia. "I nostri concittadini che trascorrono le loro vacanze estive in Liguria – si legge nella nota – sono molto numerosi, pertanto, la Lombardia ha acconsentito alla sottoscrizione di un Protocollo operativo con la Regione Liguria per permettere ai lombardi di completare il ciclo vaccinale, immunizzandosi senza interrompere le loro vacanze estive".

Servizio attivo dal 30 luglio sul portale della Regione Liguria

"La nuova funzionalità per i cittadini lombardi in Liguria – aggiungono dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia – sarà attiva da venerdì 30 luglio" sul portale di prenotazione dei vaccini di Regione Liguria. "Per i cittadini liguri in Lombardia la funzionalità è già attiva dal 16 luglio scorso sulla piattaforma" di Regione Lombardia, riporta la nota. "Dal 16 luglio scorso, inoltre, la Lombardia ha vaccinato oltre 1.600 vacanzieri provenienti da tutte le Regioni d'Italia, "anche senza la sottoscrizione di alcun ulteriore accordo interregionale" si precisa nella comunicazione.

Il via libera al protocollo è stato anche annunciato dal governatore Giovanni Toti, che in un messaggio su Twitter ha sottolineato come questo con la Lombardia sia il secondo accordo per le vaccinazioni anti-Covid con altre Regioni, dopo quello avvenuto con il Piemonte.