Cosa fare a Ferragosto 2024 a Milano: gli eventi e le mete fuori porta per il weekend del 15 agosto Il giorno di festa a Ferragosto è perfetto per essere trascorso in famiglia o con amici tra scampagnate, spiagge o anche eventi di vario tipo: non mancano i tanti eventi in giro per Milano e le idee per una gita fuori porta.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora pochi giorni ed è tempo di Ferragosto, ovvero un giorno di festa perfetto per essere trascorso in famiglia o con amici tra scampagnate, spiagge o anche eventi di vario tipo. Per chi resta a Milano non mancano soluzioni adatte sia a chi cerca un posto ideale per una passeggiata fuori porta, come Mantova, Morimondo o Tartano, sia per chi cerca eventi per svago, cultura e socialità, come il White Party a Torre Branca o gli eventi al Castello Sforzesco. Ecco alcune idee per Ferragosto 2024 e i luoghi più belli dove andare per una gita fuori porta il 15 agosto. Anche per Ferragosto Milano non si ferma ed è pronta a regalare a cittadini e turisti momenti di divertimento e cultura. Tra i più importanti in calendario ci sono:

White Party di Ferragosto a Torre Branca

Qui l'appuntamento è in uno dei locali più eleganti della città, JustMe by Roberto Cavalli all’ombra della Torre Branca: nello splendido giardino estivo si potrà partecipare a un aperitivo con un Royal Buffet. La festa sarà poi garantita dal party di un DJ Set. Per chi volesse ci sarà anche la possibilità di salire Gratuitamente sulla Torre Branca. Ingresso è di 15 euro su accredito dalle 19.45 all’una di notte.

Apertura straordinaria delle Gallerie d’Italia a Ferragosto

Anche la Galleria d'Italia di Milano resta aperta a Ferragosto e l'ingresso è gratuito per tutti i visitatori. A Milano, dove è prevista l'apertura serale fino alle 22.30: si potrà visitare il caveau del museo, ovvero lo spazio, un tempo adibito a cassaforte della filiale della Banca Commerciale Italiana e oggi deposito delle collezioni d'arte contemporanea di Intesa Sanpaolo. Sarà l'occasione per conoscere la storia di palazzo Beltrami, la nascita della collezione d'arte di Intesa Sanpaolo e presentare alcune delle oltre 500 opere esposte.

Gli eventi al Castello Sforzesco di Milano

Nel cortile delle armi al Castello Sforzesco di Milano andrà in scena il gran ballo di mezza estate organizzato dalla Santeria & Balera dell’Ortica. Si inizia alle 21 e il biglietto costa 12 euro. Questa la presentazione dell'evento sul sito: "L'Orchestrina di Molto Agevole è un'ensemble mista, costituita da musicisti di estrazione e formazione diverse, che negli ultimi dieci anni ha approfondito e studiato il repertorio classico e popolare unitamente alla riscoperta autentica di generi da ballo quali liscio, fox trot, polka, walzer, rifacendosi alla grande tradizione italiana e romagnola con uno sguardo alle produzioni europee. Un'orchestra in miniatura per un grande ballo d'antan".

Gli altri eventi in programma a Milano e dintorni per il 15 agosto

Non solo Milano. Altre città si sono attivate per organizzare un fantastico 15 agosto. Ecco quelli principali:

Museo Donizettiano a Bergamo : il giorno di Ferragosto è possibile visitare il Museo Donizettiano che ha sede al primo piano della Domus Magna, nella silenziosa via Arena 9 alle spalle della basilica di Santa Maria Maggiore. Si possono ammirare le opere di Gaetano Donizetti, protagonista del teatro musicale europeo del primo Ottocento: sono esposte partiture e oggetti personali, come spiega in una nota Regione Lombardia.

: il giorno di Ferragosto è possibile visitare il Museo Donizettiano che ha sede al primo piano della Domus Magna, nella silenziosa via Arena 9 alle spalle della basilica di Santa Maria Maggiore. Si possono ammirare le opere di Gaetano Donizetti, protagonista del teatro musicale europeo del primo Ottocento: sono esposte partiture e oggetti personali, come spiega in una nota Regione Lombardia. Il castello di Baradello a Como: il castello di Baradello a Como è sicuramente tra le mete preferite da turisti e non. A Ferragosto è prevista un’apertura speciale dalle 9.30 alle 18. La salita al Baradello – assicura Regione Lombardia – è adatta a tutte le età, è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti, perché ricca di storia e di fascino.

Castello di Baradello a Como

La manifestazione "Chiacchiere e tortelli" a Crema: per gli appassionati della cucina dal 13 al 18 agosto è in programma la manifestazione ‘Chiacchiere e tortelli’, in piazza Aldo Moro a Crema. Da non perdere l'evento organizzato dal Comitato Carnevale Cremasco dove sarà possibile assaggiare il tortello cremasco: secondo la tradizione è composto da tredici ingredienti dolci e salati. La sera anche di Ferragosto non mancherà un po' di musica da ballare tutti insieme.

I posti più belli di Milano per una gita di Ferragosto fuori porta

Ferragosto è la giornata perfetta anche per una gita fuori porta:

Una gita a Mantova : la giornata di Ferragosto è la perfetta occasione per visitare Mantova: si può accedere al castello di San Giorgio, parte del complesso museale di Palazzo Ducale. Qui si può stare incantanti davanti alla famosissima "Camera degli sposi", capolavoro del Rinascimento, con gli affreschi realizzati dal celebre pittore Andrea Mantegna.

: la giornata di Ferragosto è la perfetta occasione per visitare Mantova: si può accedere al castello di San Giorgio, parte del complesso museale di Palazzo Ducale. Qui si può stare incantanti davanti alla famosissima "Camera degli sposi", capolavoro del Rinascimento, con gli affreschi realizzati dal celebre pittore Andrea Mantegna. Una gita a Morimondo: la cittadina in provincia di Milano è sempre una gita certa per chi è amante della cultura. Si può visitare la prima abbazia cistercense costruita in Lombardia fondata nel 1134 da monaci provenienti da Morimond in Francia. Il paese è stato inserito tra i "Borghi più belli d'Italia", come assicura Regione Lombardia.

Abbazia di Morimondo

Una gita a Tartano: per gli appassionati dell'avventura, non può mancare una gita a Tartano. Il paese in provincia di Sondrio offre il ponte tibetano tra i più alti d'Europa che collega per 234 metri i due versanti della Val Tartano. Sotto passa l'omonimo torrente, lo si può ammirare da oltre 140 metri di altezza.

Ponte Tibetano a Tartano