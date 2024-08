video suggerito

Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Ferragosto a Milano: tutti gli orari del 15 agosto Un elenco dei principali supermercati aperti a Milano e in provincia il giorno di Ferragosto. E gli orari dei più importanti centri commerciali per chi vuole trascorrere il 15 agosto in compagnia.

Milano è vuota già da giorni. E probabilmente lo sarà ancora di più il giorno di ferragosto. Ma soprattutto tutti i negozi sono chiusi: perfino farmacie e tabaccai. Per non parlare di ristoranti e bar. Gli unici ancora aperti sono i supermercati e i centri commerciali. Ma lo saranno anche il 15 agosto, quando davvero tutto si ferma? Non tutti e non con il solito orario. Così sapere quali negozi sono aperti anche a ferragosto diventa indispensabile per chi anche quel giorno di festa sarà ancora a Milano e deve fare la spesa o anche solo fare un giro per distrarsi un po', magari al fresco dell'aria condizionata, per combattere la solitudine che si avverte in città.

Quali sono i supermercati aperti a Ferragosto a Milano

I supermercati Esselunga resteranno aperti a macchia di leopardo. Nelle varie zone di Milano e provincia sarà quindi possibile fare la spesa, ma magari non nel punto più vicino a casa. Tutti, tranne quelli nei centri commerciali, faranno un orario ridotto dalle 8 alle 14.

resteranno aperti a macchia di leopardo. Nelle varie zone di Milano e provincia sarà quindi possibile fare la spesa, ma magari non nel punto più vicino a casa. Tutti, tranne quelli nei centri commerciali, faranno un orario ridotto dalle 8 alle 14. Carrefour ha preso la stessa decisione di Esselunga, in modo da garantire il servizio senza sovraccaricare di lavoro i dipendenti. Anche in questo caso il suggerimento è quindi di controllare sul sito quali sono i punti aperti o chiamare.

ha preso la stessa decisione di Esselunga, in modo da garantire il servizio senza sovraccaricare di lavoro i dipendenti. Anche in questo caso il suggerimento è quindi di controllare sul sito quali sono i punti aperti o chiamare. Neanche tutti i punti vendita di Pam/Panorama saranno aperti e quello che lo saranno permetteranno di fare la spesa solo fino alle ore 14. Quello in via Cesare Correnti, però, riaprirà alle 16 fino alle 21.

saranno aperti e quello che lo saranno permetteranno di fare la spesa solo fino alle ore 14. Quello in via Cesare Correnti, però, riaprirà alle 16 fino alle 21. Conad invece terrà aperti tutti i punti vendita, ma con orario ridotto. In questo caso la scelta migliore è consultare la mappa sul sito ufficiale della catena.

invece terrà aperti tutti i punti vendita, ma con orario ridotto. In questo caso la scelta migliore è consultare la mappa sul sito ufficiale della catena. La maggior parte dei negozi Unes sarà aperto, con orario ridotto dalle 8 alle 13,30.

sarà aperto, con orario ridotto dalle 8 alle 13,30. Stessa scelta per Lidl : i negozi dovrebbero essere tutti aperti, alcuni con orario ridotto, altri fino alle 20.

: i negozi dovrebbero essere tutti aperti, alcuni con orario ridotto, altri fino alle 20. Coop non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e quindi anche in questo caso è meglio contattare il punto vendita prima di recarsi sul posto. Oppure controllare sul sito.

non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e quindi anche in questo caso è meglio contattare il punto vendita prima di recarsi sul posto. Oppure controllare sul sito. Alcuni punti vendita Md resteranno chiusi, tipo quello di via Nicola Palmieri, altri aperti, come quello in via Rubens. Meglio verificare direttamente.

resteranno chiusi, tipo quello di via Nicola Palmieri, altri aperti, come quello in via Rubens. Meglio verificare direttamente. Il Gigante ha annunciato la chiusura dei negozi di Cinisello Balsamo, Melegnano, Milano Lorenteggio, Paderno Dugnano, Rho, Sesto San Giovanni. Gli altri dovrebbero essere aperti.

ha annunciato la chiusura dei negozi di Cinisello Balsamo, Melegnano, Milano Lorenteggio, Paderno Dugnano, Rho, Sesto San Giovanni. Gli altri dovrebbero essere aperti. Tigros aprirà tutti i supermercati con orario ridotti, che può variare dalle 7,30 alle 8,00 fino alle 12,30/13,00. Non oltre.

aprirà tutti i supermercati con orario ridotti, che può variare dalle 7,30 alle 8,00 fino alle 12,30/13,00. Non oltre. Anche Iper terrà aperti tutti i punti vendita, ma con orari differenti. Ad esempio ad Arese dalle 9 alle 22, al Portello fino alle 21.

terrà aperti tutti i punti vendita, ma con orari differenti. Ad esempio ad Arese dalle 9 alle 22, al Portello fino alle 21. Bennet ha deciso di chiuderne alcuni e terne aperti altri: per questo consiglia di scaricare l'app e verificare da lì.

Gli orari dei principali centri commerciali a Ferragosto

Il CityLife Shopping District sarà aperto soltanto dalle ore 12 alle 23 al piano dei ristoranti e del cinema. I negozi, invece, resteranno chiusi.

sarà aperto soltanto dalle ore 12 alle 23 al piano dei ristoranti e del cinema. I negozi, invece, resteranno chiusi. Il Centro di Arese sarà aperto normalmente, con i soliti orari (dalle 9 alle 22).

sarà aperto normalmente, con i soliti orari (dalle 9 alle 22). Le Cupole di San Giuliano Milanese ha preferito chiudere del tutto i battenti.

ha preferito chiudere del tutto i battenti. Il Centro Sarca a Sesto San Giovanni sarà aperto dalle 16 alle 23, ma l'Ipercoop al suo interno sarà chiusa.

sarà aperto dalle 16 alle 23, ma l'Ipercoop al suo interno sarà chiusa. Il Fiordaliso di Rozzano sarà aperto dalle 9 alle 22, ma i negozi e il supermercato chiuderanno alle 21.

sarà aperto dalle 9 alle 22, ma i negozi e il supermercato chiuderanno alle 21. Il nuovissimo Merlata Bloom avrà il supermercato aperto dalle 8 alle 20, i negozi e Wonderwood Green Forest dalle 11 alle 20, i ristoranti, il cinema e Lot Of Games dalle 11 a tarda sera.

Buon Ferragosto!