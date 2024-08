video suggerito

Caldo e afa per Ferragosto a Milano, ma stasera scatta l’allerta gialla per temporali: le previsioni meteo La giornata di Ferragosto nel Milanese sarà ancora soleggiata e molto calda: umidità e temperature massime raggiungeranno i 33 gradi. Dal tardo pomeriggio di oggi 14 agosto però è stata diramata l’allerta meteo gialla: sono attesi temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Nessuna tregua per il caldo nella giornata di domani 15 agosto 2024. Le previsioni meteo di Ferragosto prevedono sole pieno e temperature ancora sopra ogni limiti stagionali. Insomma una giornata da bollino rosso. Cosa succederà nel dettaglio nella giornata per eccellenza di festa di agosto?

A Fanpage.it lo ha spiegato Flavio Galbiati, meteorologo di MeteoExpert: "La giornata di Ferragosto nel Milanese sarà ancora soleggiata e molto calda. temperature ben oltre la norma, con minima all'alba intorno a 24/25 gradi e massima di 33, con clima afoso. Pochi cambiamenti anche venerdì, più incerta invece l'evoluzione per il weekend".

Sul resto d'Italia venerdì 16 agosto potrebbe arrivare qualche precipitazione: sarà una giornata di tempo incerto con qualche fenomeno al Nord-Est, sul medio e alto Tirreno, tra Toscana, Lazio e Umbria, e sulla Sardegna. In Lombardia bisognerà attendere un po' invece con il calo delle temperature. Nella maggior parte della Penisola però sarà un Ferragosto bollente: afa e caldo saranno le protagoniste. Questo però riguarda domani 15 agosto.

Per oggi invece Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario): "Sulla Lombardia nella seconda parte della giornata di oggi 14 agosto previsti rovesci e temporali isolati, possibili ovunque e con innesco prevalentemente legato al ciclo diurno, con generale accentuazione sui rilievi (Prealpi ed Appennino); dal tardo pomeriggio ed in serata probabile interessamento della pianura, ma con alta incertezza sulla localizzazione delle celle. Temporanei rinforzi di vento prevalentemente sui rilievi in concomitanza dei fenomeni convettivi, più significativi tra tardo pomeriggio e sera". I temporali però dovrebbero cessare già in serata, domani ritorna il caldo e il sole.