Quando potremo sperare in una tregua del caldo torrido a Milano: le previsioni dell'esperto "Nei prossimi giorni a Milano lo sperato calo termico potrebbe essere rimandato e le temperature anche nel corso del fine settimana continueranno a essere alte": lo ha spiegato Flavio Galbiati, meteorologo di MeteoExpert.

A cura di Giorgia Venturini

A Milano non si respira. Il caldo da bollino rosso di questi giorni porta i cittadini a sperare in un improvviso calo delle temperature, che però potrebbe non arrivare a breve. I forti temporali previsti per i primi di agosto interesseranno (al massimo) la Lombardia orientale: questo vuol dire che Milano dovrebbe attendere ancora per le piogge e quindi per l'arrivo di aria fresca.

Cosa accadrà nei prossimi giorni a Milano? Lo ha spiegato Flavio Galbiati, meteorologo di MeteoExpert: "Dal prossimo venerdì una perturbazione interesserà parte del Nord Italia, con temporali anche forti sulle Alpi e nelle regioni di Nord-Est, coinvolgendo anche la pianura lombarda. Queste zone potranno sperare in una attenuazione del caldo, ma a prezzo di possibili grandinate e forti raffiche. A Milano invece non ci sarebbero grosse speranze di un calo sensibile delle temperature".

E poi ha aggiunto: "Nei prossimi giorni infatti in città non è previsto un ricambio della massa d'aria e le precipitazioni, secondo i dati attuali, potrebbero non raggiungere il capoluogo; in questo senso vi è infatti ancora una notevole incertezza circa quali aree della nostra regione saranno interessate dall’instabilità. I fenomeni convettivi come i temporali non sono facilmente prevedibili a causa della rapidità del loro sviluppo e della loro distribuzione a macchia di leopardo sul territorio. Questo significa che lo sperato calo termico potrebbe essere rimandato e le temperature anche nel corso del fine settimana continueranno a essere alte. Vale la pena di notare che il luglio di quest’anno ha fatto registrare nel Milanese e in Brianza une temperatura media mensile del tutto simile a quella della serie storica per lo steso mese di luglio nel periodo 1961-1990 a Palermo".

Ieri martedì 30 luglio e oggi 31 luglio Milano era da bollino rosso. La città meneghina era stata tra le 13 città segnalate dal Ministero della Salute in cui erano previste temperature massime con picchi fino a a 36 gradi e un livello di umidità molto elevato (anche sopra il 50 per cento). Anche per i prossimi giorni quindi è necessario seguire le regola di Regione Lombardia per far fronte al caldo:

Evitare di uscire nelle ore più calde

Proteggersi in casa e sui luoghi di lavoro

Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno

Seguire sempre un’alimentazione corretta

Fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti

Vestirsi con indumenti di fibre naturali o che garantiscano la traspirazione

Proteggersi dal caldo in viaggio

Praticare l’esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata

Offrire assistenza a persone a maggiore rischio (soprattutto gli anziani)

Ricordarsi di proteggere anche gli animali domestici