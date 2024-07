Ondata di calore a Milano, martedì 30 e mercoledì 31 luglio due giorni da bollino rosso: “Rischio collasso”

L’anticiclone africano stringe Milano e la Lombardia in una morsa di caldo, con massime di 36 gradi e notti tropicali in città. Martedì 30 e mercoledì 31 luglio le due giornate da bollino rosso, con oltre il 50 per cento di umidità.