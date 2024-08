Notte di San Lorenzo 2024, dove vedere le stelle cadenti a Milano e gli eventi in programma il 10 agosto

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

È tempo di sognare. La notte del 10 agosto, ovvero la Notte di San Lorenzo, è tra le più suggestive dell’anno per via del passaggio delle Perseidi, anche dette le “lacrime di San Lorenzo”, ovvero le stelle cadenti che riempiono i cieli quella notte.

In queste ore quindi non bisogna far altro che alzare gli occhi al cielo e sperare di vedere una stella cadente: solo allora si potrà esprimere un desiderio. Molti sono i luoghi a Milano, sia in città che fuoriporta, dove ammirare le stelle al buio e comodamente. Così come molti sono gli eventi in programma per la serata del 10 agosto. Ecco i luoghi più belli dove vedere le stelle cadenti e gli eventi notturni previsti per la Notte di San Lorenzo 2024 a Milano.

I posti più belli di Milano dove vedere le stelle cadenti a San Lorenzo 2024

Parco di Trenno: si trova a poca distanza dal Boscoincittà, a pochi km dall’Ippodromo di San Siro. Questa zona verde potrebbe essere uno dei parchi adatti per attendere la caduta delle stelle.

Parco Nord: è un altro parco della città. Senza dover camminare in mezzo ai campi si possono vedere le stelle sdraiandosi sul prato o sedendosi su una panchina.

Abbazia di Morimondo: non solo Milano, questa potrebbe essere una perfetta meta per una gita fuori, per immergersi completamente in uno scenario da film. È l'abbazia di Morimondo, in direzione Pavia (sud ovest di Milano) ha un'ambientazione medievale e suggestioni potentissime, in questo luogo fondato da un gruppo di monaci francesi nel 1134.

Planetario e Osservatorio Astronomico Cà del Monte: si tratta di una struttura di notevole interesse culturale e scientifico che si trova nel Pavese, nel piccolissimo paesino di Cecima. Il loro calendario è ricco di eventi, tra questi non può mancare la notte del 10 Agosto.

Gli eventi in programma a Milano per il 10 agosto

Tra gli eventi da non perdere di sabato 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, c'è lo speciale ghost tour al parco Sempione di Milano. Nel dettaglio il tour è diviso in sette tappe dislocate tra le vie centrali di Milano alla scoperta di misteri e leggende: verranno raggiunte a piedi con la speranza di intravedere qualche stella. La visita verrà condotta dalla guida turistica Valeria Celsi. Non resta che ritrovarsi la sera al Castello Sforzesco: è proprio da questa suggestiva location che partirà il tour.

Altra occasione per sognare con le stelle è al Planetario di Milano con Monica Aimone e l'evento Stelle e Desideri: San Lorenzo's Night. Il luogo per eccellenza nel capoluogo lombardo per guardare all'insù è il Civico Planetario di Corso Venezia 57. Tutto inizia alle 21: il biglietto intero è di 5 euro, mentre quello ridotto è di 3.