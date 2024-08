video suggerito

Quali sono i migliori posti di Milano dove ammirare la Superluna piena e le stelle cadenti il 19 agosto Alle 20:26 di lunedì 19 agosto 2024 anche in città sarà possibile ammirare la Luna Piena dello Storione (nonché una Superluna blu) e le ultime stelle cadenti. Ecco i migliori punti a Milano e negli immediati dintorni per godersi lo spettacolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte di lunedì 19 agosto 2024, e per la precisione dalle 20.26, la luna piena sarà molto più grande del solito (del 6 per cento). Si tratta della Superluna dello Storione, un evento astronomico in cui la Luna piena appare più ampia e luminosa perché si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, noto come perigeo. Sarà anche, stavolta, una superluna "blu", un criterio scientifico che nulla ha a che vedere con il colore del satellite: vengono infatti definite blu le terze lune piene di una stagione che ne ha quattro, o le seconde lune piene di un mese che ne ha due.

Il fenomeno sarà perfettamente visibile in tutta Italia e ancor meglio nei punti meno illuminati dalle luci artificiali. E così anche nelle grandi città, dopo il tramonto, sarà possibile ammirare la Superluna piena e le ultime stelle cadenti: ecco qui elencati alcuni dei migliori luoghi per godersi lo spettacolo del cielo tra il centro di Milano e gli immediati dintorni.

Parco Sempione

Situato nel cuore di Milano, offre ampi spazi aperti nel verde e una vista chiara del cielo notturno. Il parco che si estende alle spalle del Castello Sforzesco accoglie da sempre i milanesi e i turisti alla ricerca di un po' di fresco.

Monte Stella

Conosciuto anche come "La Montagnetta di San Siro", è un punto elevato a nord ovest di Milano che permette una buona visuale del cielo e della città. Al punto da aver ispirato al cantautore Roberto Vecchioni la celebre canzone Luci a San Siro.

Parco Lambro

Un'area verde e tranquilla dove è possibile godersi lo spettacolo delle stelle cadenti e della luna gigante in serenità. Il Parco Lambro, uno dei più grandi della città di Milano con i suoi oltre novecentomila metri quadrati, è situato a nord est della città, nel Municipio 3, e confina con il territorio di Segrate.

Abbazia di Morimondo

Anche se un po' fuori Milano, questo borgo vicino ad Abbiategrasso offre uno scenario mozzafiato per osservare il cielo stellato. Si trova ai confini con il territorio di Pavia, sulla riva destra del Naviglio di Bereguardo, e ospita un monastero cistercense del XII secolo (1182).