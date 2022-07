I 10 parchi più belli di Milano, la mappa dei giardini in città Da Parco Sempione e fino ai Giardini di Indro Montanelli: sono diversi i parchi e giardini che a Milano offrono spazi dove rilassarsi e divertirsi. Ecco la lista dei dieci parchi più famosi.

Tra i grattacieli e il caos di una città come Milano, è possibile trovare anche degli spazi verdi che permettano di riconnettersi con la natura: sono diversi i parchi e i giardini che ospita il capoluogo meneghini. Tra quelli più importanti come i Giardini di Indro Montanelli o Parco Sempione, troviamo anche dei giardini più piccoli e che consentano a grandi e piccini di poter far sport, rilassarsi e trascorrere qualche ora in famiglia. Di seguito quindi troverete l'elenco dei giardini più belli della città, disponibile anche sul sito del Comune.

Giardini di Indro Montanelli

I giardini di Indro Montanelli

-Indirizzo: Via Palestro, 20121 Milano MI

– Come arrivare: M1 Palestro, M3 Repubblica/Turati; bus 61, 94

In Porta Venezia si trova uno dei parchi più famosi della città di Milano: aperto dalle 6.30 alle 23.30, il parco dispone di tre aree giochi – di cui una sostenibile – e luoghi dove sostare, correre e andare in bicicletta. Il giardino offre dei piccoli gioielli botanici e architettonici, ma soprattutto degli alberi secolari. All'interno è presente Palazzo Dugnani, il Museo di Storia Naturale e la cupola del Planetario.

Parco Sempione

Parco Sempione

-Indirizzo:via Pagano, via Bertani, Piazza Castello, viale Elvezia, viale Milton, viale Gladio, viale Alemagna e viale Legnano. Via Principe Eugenio e Via Ammiraglio Caracciolo

– Come arrivare: MM1(Cairoli e Cadorna) e MM2 (Cadorna e Lanza)

È il parco più famoso della città di Milano: è considerato – come descritto dall'amministrazione comunale – il "polmone verde nel cuore della città". Il parco, realizzato a fine Ottocento, è famoso anche per aver ospitato il primo Expo di Milano nel 1906. Da Parco Sempione è possibile raggiungere Arco della Pace, Castello Sforzesco, Triennale e anche l'Arena Civica.

Parco Giovanni Paolo Secondo

Parco Giovanni Paolo Secondo

Indirizzo: via Molino delle Armi, Piazza della Vetra, via Vetere e via Santa Croce

Come arrivare: tram 15, bus 94

Aree giochi per i bambini, aree relax, chioschi mobili, campi da pallavolo e aree cani: il Parco delle Basiliche, si trova tra le basiliche di San Lorenzo e di Sant'Eustorgio. Tra olmi e platani, il parco sorge proprio nel centro storico di Milano e dà la possibilità a tutti di poter trascorrere una giornata in totale armonia con la natura.

Parco Biblioteca degli alberi

Il parco Biblioteca degli Alberi a Milano

Indirizzo: Via Gaetano de Castillia, 18-20, 20124 Milano MI

Come arrivare: Fermata Gioia sulla linea verde (M2);Fermata Isola sulla linea lilla (M5);Fermata Garibaldi sulla linea verde (M2) e sulla linea lilla (M5), oltre che stazione per chi arriva con il passante ferroviario.

Il parco si sviluppa nell'area di di Porta Nuova, che è uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana gestito da Coima. Oltre agli spazi pubblici e all'area green, è possibile godere di un panorama architettonico molto moderno e contemporaneo.

Parco Forlanini

Indirizzo: viale Forlanini, viale Corelli

Come arrivare: bus 38, 73

Questo parco, che costeggia il fiume Lambro, è uno dei più grandi parchi della città: all'interno si possono trovare aree gioco per bambini, campi da bocce ed è possibile fare allenamenti oltre che passeggiare con le biciclette. Lì vicino si trova anche il centro sportivo Saini.

Parco delle Cave

Indirizzo: 20153 Milano MI

Come arrivare: bus 38, 73

È il terzo parco di Milano per dimensioni, il Parco delle Cave si estende infatti per 135 ettari. Tra Baggio, Sella Nuova, Quarto Cagnino e Quinto Romano, questo spazio verde offre quattro bacini artificiali, uno stagno, boschi e diversi corsi d'acqua. Il posto ideale dove sentirsi pienamente immersi nella natura.

Collina dei Ciliegi

Indirizzo: Via Privata Franco Sacchetti, 1-21, 20126 Milano MI

Come arrivare: metro lilla Bicocca

In uno dei quartieri universitari per eccellenza, si trova il parco cittadino "La collina dei Ciliegi". Si tratta di un'area artificiale, che è alta circa 25 metri, che è stata ricavata da parte dei detriti di scavo trovati dopo la ristrutturazione della Pirelli. Qui si può ammirare un panorama mozzafiato.

Parco Adriano

Indirizzo: via Adriano

Come arrivare: bus 53, 56

Ci sono ben cinque aree giochi, due campi da basket, un'area pic-nic e un'area cani: ci troviamo al confine con Sesto San Giovanni. Il parco è un giardino immenso che consente a grandi e piccini di potersi dedicare a tutte le attività ludiche possibili. Passeggiando si possono ammirare diversi alberi e fiori. Non solo: proprio attraversandolo, si possono raggiungere altri giardini pubblici vicini.

Parco della Cava di Muggiano

Indirizzo: via Guascona 60

Come arrivare: bicicletta o auto

Si trova nel parco agricolo Sud ed è un'area verde che collega Milano alla compagna. Vi si possono trovare due cambi da bocce, un'area pic-nic con gazebo e tavoli e zone in cui sostare e stare in totale relax. Lì vicino ci sono delle cascine di origine quattrocentesca e diversi fontanili.

Parco della Vettabbia

Indirizzo: Via San Dionigi, Via Sant'Arialdo

Come arrivare: linea gialla Duomo

Si trova all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e arriva fino all'impianto di depurazione di Nosedo. All'interno si trova un agro-ecosistema forestale: proprio qui è possibile connettersi con la natura, staccarsi dal caos della città e respirare aria verde e pulita.