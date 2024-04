Il video della nevicata in bassa quota in Lombardia ad aprile: auto e giardini imbiancati A Merate (in provincia di Lecco) insieme alla pioggia sono caduti alcuni fiocchi di neve. È metà aprile ma auto e giardini sono stati imbiancati per qualche minuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La neve a Merate (foto da Facebook)

Anche se siamo in primavera inoltrata, la neve continua a cadere in Lombardia. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile, nella fascia brianzola della provincia di Lecco la pioggia si è trasformata in una tanto breve quanto insolita precipitazione nevosa. Viene definita "gragnola" e ha imbiancato auto e giardini come fosse neve nelle zone di Merate e dintorni.

Le temperature di questi giorni sono particolarmente basse, al di sotto della media stagionale. Il termometro, infatti, si sta aggirando intorno ai 10 gradi, ma nelle prime ore del pomeriggio del 18 aprile hanno subito un ulteriore brusco calo arrivando a 5 gradi. Per qualche minuto, la pioggia si è trasformata in un qualcosa molto simile alla neve, chiamata "gragnola", che si è depositata al suolo imbiancandolo.

Su Facebook e sugli altri social si sono moltiplicate le foto e i video dei residenti nella zona interessata che si domandano se si tratti proprio di neve o piuttosto di grandine. Il fatto che la pioggia abbia cancellato ogni traccia di quel fenomeno bianco, ha tolto ogni dubbio confermando che quello che era caduto dal cielo non era ghiaccio.

Oltre al fatto che ci troviamo ad aprile, appare curioso anche come questa specie di nevicata fuori stagione si sia verificata a Merate, che si trova a poco più di 250 metri d'altezza sul livello del mare. Ai Piani di Bobbio, intanto, le temperature sono scese sotto lo zero mentre sui monti che circondano Lecco non è caduto nemmeno un fiocco di neve. Anzi, tra le vette che circondano Lecco e che arrivano a 2mila metri di altezza, la neve caduta nelle scorse settimane si sta sciogliendo, complice il caldo che in questi giorni ha raggiunto medie estive.