È stato diramato il bollettino di oggi, venerdì 23 ottobre, con i dati relativi all'emergenza Coronavirus in Lombardia. Secondo quanto riportato dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati ulteriori 4.916 nuovi contagi da Covid-19 (superato il record di 4.125 in 24 ore dei due giorni consecutivi) su 36.963 tamponi effettuati. Ieri il dato era di 4.125 positivi su oltre 37mila tamponi. Per quanto riguarda i decessi, da ieri sono stati registrati 7 morti (ieri erano 29). Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono 17.159 i cittadini deceduti ufficialmente per Covid-19 nella sola Lombardia. In totale nella regione sono stati effettuati 2.647.681 tamponi da inizio pandemia.

I dati del bollettino della Lombardia

Continua a salire a ritmi preoccupanti il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Con l'aumentare dei contagi aumentano infatti cresce anche la pressione sugli ospedali della rete regionale. Nelle ultime 24 ore il numero dei degenti è salito complessivamente di 346 unità, portando il totale a 2.197 (ieri erano 1.841). Di questi, 2.013 sono ricoverati con sintomi lievi, mentre altri 184 sono i pazienti assistiti in terapia intensiva, da ieri aumentati di 28 unità. Cresce anche il numero dei guariti, ora arrivato a 88.536 (più 477).

Negazionisti contro il coprifuoco in Lombardia, zone della movida deserte

A partire da ieri, giovedì 22 ottobre, e per le prossime tre settimane, su tutto il territorio lombardo è scattato il coprifuoco dalle 23 alle 5. deserte le zone della movida, dai Navigli a corso Garibaldi e corso Como, mentre alcuni ristoratori e molti altri negazionisti si sono radunati sotto Palazzo della Regione per protestare. "Libertà! Il Covid non esiste, la pandemia non esiste", hanno urlato mentre parlavano della presunta "dittatura sanitaria" a cui i cittadini sono sottoposti.